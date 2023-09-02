https://sputnik-georgia.ru/20230902/gosudarstvo-trudoustroit-molodezh-na-vinzavodakh-vo-vremya-rtveli-281841196.html

Государство трудоустроит молодежь на винзаводах во время ртвели

Государство трудоустроит молодежь на винзаводах во время ртвели

Отобранные кандидаты прошли переподготовку у специалистов Минсельхоза в координационном штабе в Телави 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T10:04+0400

2023-09-02T10:04+0400

2023-09-02T10:04+0400

грузия

новости

экономика

кахети

виноград

ртвели архив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/15/259759478_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_f4d4b5a6d72123f6b71d518e6676f499.jpg

ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Национальное агентство вина трудоустроит до 100 молодых людей в разных регионах Грузии операторами на винных предприятиях во время сезона сбора винограда в 2023 году, сообщает пресс-служба ведомства. В их обязанности будет входить учет сданного фермерами винограда. Молодые люди были отобраны на должность оператора в результате собеседований. Отобранные кандидаты прошли переподготовку у специалистов Минсельхоза в координационном штабе в Телави. Часть нанятой молодежи уже имеет аналогичный опыт работы, накопленный ранее. Ртвели-2023 – как проходит сбор урожая винограда в Кахети? >>Программа учета винограда работает с 2013 года и обеспечивает сбор полных и точных данных о сданном винограде, что немаловажно для производства качественного вина. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. Кроме того, в целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство приняло решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. Ртвели-2023: Грузия готовится к сбору винограда >>По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Кроме того, фермеры смогут реализовать и поврежденный в результате непогоды виноград. Такой урожай, на который не будет спроса со стороны частного сектора, примет госпредприятие за 90 тетри за 1 килограмм. Координационный штаб для содействия организованному проведению Ртвели заработал в Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 110 винных компаний, которые приобретут виноград у фермеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, кахети, виноград, ртвели архив