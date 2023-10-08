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Землетрясение в Афганистане – число погибших превысило две тысячи
Землетрясение в Афганистане – число погибших превысило две тысячи
Накануне в Афганистане были зафиксированы несколько землетрясений магнитудой до 6,4 08.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-08T11:42+0400
2023-10-08T11:42+0400
2023-10-08T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 2 тысячи человек, более 9 тысяч – ранены, передают западные СМИ."Число погибших в результате землетрясения в Афганистане составляет 2 053 человека, 9 240 – пострадали, 1 329 домов повреждены или разрушены", – сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, афганистан, землетрясение
в мире, новости, происшествия, афганистан, землетрясение
Землетрясение в Афганистане – число погибших превысило две тысячи
11:42 08.10.2023 (обновлено: 12:09 08.10.2023)
Накануне в Афганистане были зафиксированы несколько землетрясений магнитудой до 6,4
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 2 тысячи человек, более 9 тысяч – ранены, передают западные СМИ.
"Число погибших в результате землетрясения в Афганистане составляет 2 053 человека, 9 240 – пострадали, 1 329 домов повреждены или разрушены", – сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям.
В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.