https://sputnik-georgia.ru/20231008/zemletryasenie-v-afganistane---chislo-pogibshikh-prevysilo-dve-tysyachi-283082611.html

Землетрясение в Афганистане – число погибших превысило две тысячи

Землетрясение в Афганистане – число погибших превысило две тысячи

Накануне в Афганистане были зафиксированы несколько землетрясений магнитудой до 6,4 08.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-08T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Число жертв землетрясения на западе Афганистана превысило 2 тысячи человек, более 9 тысяч – ранены, передают западные СМИ."Число погибших в результате землетрясения в Афганистане составляет 2 053 человека, 9 240 – пострадали, 1 329 домов повреждены или разрушены", – сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Министерство по стихийным бедствиям.В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе Афганистана магнитудой до 6,4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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