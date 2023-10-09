https://sputnik-georgia.ru/20231009/283130685.html

Можно сжигать: Украина как топливо для военно-финансовой пирамиды Европы

Можно сжигать: Украина как топливо для военно-финансовой пирамиды Европы

Пожалуй, впервые в руководстве Евросоюза возникли трения по украинскому вопросу. Раньше все эти споры ЕС старался не выносить на публику 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T17:17+0400

2023-10-09T17:17+0400

2023-10-09T17:17+0400

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А на прошлой неделе там даже решили проявить "всеобщую солидарность" с киевским режимом, собрав лидеров Европейского сообщества в испанской Гранаде. Но что-то явно пошло не так, пишет колумнист РИА Новости.Самым примечательным стал довольно жесткий заочный спор лидера Евросовета Шарля Мишеля с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Бельгиец все чаще стал заявлять о возможности принятия Украины в Евросоюз до 2030 года. Западная элита давно для себя приняла правила этой игры: обещайте украинцам европейские райские кущи "когда-нибудь в необозримом будущем", но пусть наша публика не волнуется, все должны понимать, что это нереально. Поэтому и изобретаются для Украины всевозможные формулы, смысл которых заключается в том, чтобы держать ее в статусе "вечного кандидата". В конце концов, с Турцией это получилось! Почему же не должно сработать с Украиной?Для чего США дают Украине "небольшое количество" ATACMS>>Но настойчивость Мишеля, а также целого ряда европейских институций и СМИ вызвала беспокойство практиков. Последней каплей стало интервью главы Евросовета немецкому журналу Spiegel, в котором проект "Украина в ЕС до 2030 года" приобрел гораздо более конкретные очертания. Причем сопровождался он неприкрытой критикой "самоуправства" Урсулы фон дер Ляйен на внешнеполитическом направлении.Это вызвало жесткую реакцию офиса главы Еврокомиссии. В крайне недипломатичной форме ответила спикер ЕК Арианна Подеста, которая обвинила Мишеля в "частичной неточности" (в переводе с языка брюссельских чиновников это означает "ложь") и заявила буквально следующее:Представители Еврокомиссии были не одинокими в критике дедлайнов, устанавливаемых главой Евросовета. Целый ряд политиков, включая даже бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, высказали удивление и озабоченность словами о 2030 годе. К примеру, премьер Нидерландов Марк Рютте, находясь в той самой Гранаде, заявил: То есть Рютте прямо выразил сомнение в том, что Украина в принципе когда-то может стать членом ЕС. И это на мероприятии, где все обязаны были проявлять "солидарность" с Киевом!Украинцев, правда, может успокаивать тот факт, что позиция Рютте все равно значительно изменилась с 2016 года, когда он клялся своим избирателям: "Украина никогда не будет в ЕС!" К тому же не надо забывать, что до выборов в Нидерландах остался месяц, после чего премьер однозначно уходит с поста. Но ведь Мишель тоже дорабатывает свой срок и в следующем году должен будет уступить кресло (не исключено, что тому же Рютте — он явно не собирается на пенсию).Но в пояснениях Мишеля чувствуется досада в связи с тем, что критики не понимают его хитрого шага. Если внимательно почитать его заявления о вступлении Украины в ЕС к определенной дате, то будет понятно: речь вовсе не об Украине. Просто глава Евросовета полагает, что таким образом он наконец-то протянет давнюю мечту своих предшественников превратить Евросоюз в федерацию с единым жестким центром в Брюсселе, где решения будут приниматься не путем консенсуса, а простым большинством. Потому-то и говорит он в своем интервью не столько о том, что должна сделать Украина, а о том, как Евросоюз должен преобразоваться ради будущего расширения. Вот о чем речь на самом деле!Именно поэтому аккурат к встрече в Гранаде появился доклад так называемой Группы двенадцати — дюжины ведущих экспертов Германии и Франции — о том, как изменить Евросоюз ради его расширения. В нем нет ни слова о необходимости проведения реформ на Украине или борьбы там с коррупцией. Почему США медлят с поставками Киеву танков Abrams и ракет ATACMS>>Украина вообще упоминается в докладе лишь вскользь в связи с вооруженным конфликтом. А суть 60-страничного документа — именно в том, чтобы под соусом необходимости противостоять России изменить базовый Договор о Евросоюзе и полностью поменять структуру управления этого объединения!Украина же Мишелем и другими евробюрократами рассматривается исключительно как инструмент для достижения цели, которую они заложили еще в Конституции ЕС 2004 года, провалившейся на референдумах во Франции и в тех же Нидерландах.Цель Евросоюза они видят в экспансии и противостоянии России. Очень откровенно, по-солдафонски высказался на днях по этому поводу бывший натовский генерал, а ныне президент Чехии Петр Павел, заявивший, что ЕС "неизбежно должен расширяться, чтобы эффективно обеспечивать собственную безопасность", защищаясь от "агрессии России". То есть Евросоюз должен обеспечивать безопасность своих членов, отодвигая границы. Но, по этой логике, экспансия не должна заканчиваться никогда, что рано или поздно чревато прямым столкновением с Россией.Именно это и есть подтверждение слов президента России Владимира Путина о том, что Запад не может без бесконечной экспансии: И именно Украина является сейчас живительным топливом для пирамиды под названием ЕС. Причем, как предельно откровенно заметила на днях министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, "очень дешевым" топливом! Западные неоколониалисты, как и во все предыдущие века, совершенно не заботятся о туземцах, о землях, которые те заселяют, о будущем своих колоний. Они намерены полностью сжечь один вид топлива, переключившись затем на другой. Так что Украину им не жалко, можно сжигать — хорошее будет удобрение для "цветущего сада" под названием Евросоюз.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, в мире, политика, украина, нидерланды, франция, урсула фон дер ляйен, жан-клод юнкер, владимир путин, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины