https://sputnik-georgia.ru/20231009/gruzii-mozhet-stat-uspeshnym-posrednikom-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom--volskiy-283138336.html

Грузия может стать успешным посредником между Арменией и Азербайджаном – Вольский

Грузия может стать успешным посредником между Арменией и Азербайджаном – Вольский

На Южном Кавказе должен быть мир, убежден политик 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T17:39+0400

2023-10-09T17:39+0400

2023-10-09T18:23+0400

политика

грузия

новости

азербайджан

армения

тбилиси

ильхам алиев

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625591_0:149:2400:1499_1920x0_80_0_0_8229becadecc2926eb1a0b2aed45cac5.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия пользуется довольно высоким авторитетом и может стать успешным посредником между Азербайджаном и Арменией, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента страны Гия Вольский. Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тбилиси заявил, что Грузия готова внести свой скромный вклад в установление мира в регионе и взять на себя роль посредника. Алиев, в свою очередь, заявил о готовности к двусторонним и трехсторонним встречам в Грузии, как только Ереван даст на них согласие. Как отметил вице-спикер парламента, на Южном Кавказе должен быть мир. "Главное, что эти две страны и их лидеры хотят использовать ресурсы Грузии в этом направлении. Этот ресурс несравнимо высок, и его использование будет успешным, если проблема будет решена таким образом. На Южном Кавказе должен быть мир, нашим семьям нужен мир", – подчеркнул Вольский. Грузия показала, что способна быть эффективным посредником в отношениях между Азербайджаном и Арменией, и при необходимости готова вновь включиться в процесс, заявил ранее глава грузинского правительства, выступая в парламенте. Грузия может стать местом для мирных переговоров Баку и Еревана – мнение Алиева>>В июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. Позже премьер Грузии выступил с "Инициативой мирного соседства" – предложил соседям создать региональную платформу неформального диалога. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

армения

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, азербайджан, армения, тбилиси, ильхам алиев, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия