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Грузия и Япония будут сотрудничать в сфере информации и коммуникаций
Грузия и Япония будут сотрудничать в сфере информации и коммуникаций
Создание в Грузии цифрового хаба, соединяющего Европу и Азию, является приоритетом экономической политики правительства, заявил замминистра 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T22:15+0400
2023-10-09T22:15+0400
2023-10-09T22:15+0400
грузия
новости
япония
экономика
министерство экономики и устойчивого развития грузии
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Меморандум о сотрудничестве между Грузией и Японией в сфере информации и коммуникаций подписан в рамках форума по управлению Интернетом (IGF), который проходит в японском городе Киото, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Документ с грузинской стороны подписал замглавы Минэкономики Гурам Гурамишвили, находящийся в Японии с рабочим визитом. В рамках Глобального форума по управлению Интернетом грузинская делегация запланировала двусторонние встречи. Форум посвящен всем актуальным вопросам, связанным с развитием Интернета. По его словам, создание в Грузии цифрового хаба, соединяющего Европу и Азию, является приоритетом экономической политики правительства. "Наша цель – способствовать улучшению сетевой безопасности, развитию центров данных и соответствующих средств и ICT-индустрии в целом, а также привлечению инвестиций в указанную область, развитию изобретений и исследований, технических инноваций и других важных направлений", – заявил он. Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Согласно стратегии развития широкополосной сети на ближайшие пять лет, в Грузии должен быть Интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет Интернета. Грузия как цифровой хаб: планы Минэкономики >>По последним данным, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах Интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальной части Грузии уровень интернетизации составляет от 50 до 70%. Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, япония, экономика, министерство экономики и устойчивого развития грузии
грузия, новости, япония, экономика, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Грузия и Япония будут сотрудничать в сфере информации и коммуникаций
Создание в Грузии цифрового хаба, соединяющего Европу и Азию, является приоритетом экономической политики правительства, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Меморандум о сотрудничестве между Грузией и Японией в сфере информации и коммуникаций подписан в рамках форума по управлению Интернетом (IGF), который проходит в японском городе Киото, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Документ с грузинской стороны подписал замглавы Минэкономики Гурам Гурамишвили, находящийся в Японии с рабочим визитом. В рамках Глобального форума по управлению Интернетом грузинская делегация запланировала двусторонние встречи. Форум посвящен всем актуальным вопросам, связанным с развитием Интернета.
"Япония является одним из мировых лидеров в развитии устойчивой широкополосной инфраструктуры и мобильных сетей. Таким образом, сотрудничество с ней в этом направлении будет способствовать внедрению и развитию упомянутых технологий в Грузии", – заявил Гурамишвили.
По его словам, создание в Грузии цифрового хаба, соединяющего Европу и Азию, является приоритетом экономической политики правительства.
"Наша цель – способствовать улучшению сетевой безопасности, развитию центров данных и соответствующих средств и ICT-индустрии в целом, а также привлечению инвестиций в указанную область, развитию изобретений и исследований, технических инноваций и других важных направлений", – заявил он.
Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Согласно стратегии развития широкополосной сети на ближайшие пять лет, в Грузии должен быть Интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет Интернета.
По последним данным, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах Интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальной части Грузии уровень интернетизации составляет от 50 до 70%.
Грузия и Япония установили дипломатические отношения 3 августа 1992 года. Япония оказывает помощь Грузии в развитии сфер экономики, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры.