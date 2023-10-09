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МИД РФ неоднократно предупреждал о расползании оружия с Украины по всему миру – Захарова
МИД РФ неоднократно предупреждал о расползании оружия с Украины по всему миру – Захарова
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о рисках поставок киевскому режиму натовского оружия, которое... 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T19:54+0400
2023-10-09T19:54+0400
2023-10-09T20:08+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о рисках поставок киевскому режиму натовского оружия, которое впоследствии расползается "на черные рынки" стран мира.По словам Захаровой, она в качестве представителя МИД РФ неоднократно просила мировые СМИ обратить на подобные факты внимание.Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе из Украины.Конгрессвумен призвала проверить наличие у ХАМАС американского оружия с Украины >>Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, в мире, новости, израиль, украина, мария захарова, биньямин нетаньяху, мид россии, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, в мире, новости, израиль, украина, мария захарова, биньямин нетаньяху, мид россии, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке, обострение ситуации вокруг украины
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о рисках поставок киевскому режиму натовского оружия, которое впоследствии расползается "на черные рынки" стран мира.
"Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на "черные рынки". Причину тоже называла – коррупция на Украине и коррупционная смычка Вашингтона и Киева", – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, она в качестве представителя МИД РФ неоднократно просила мировые СМИ обратить на подобные факты внимание.
Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое было использовано палестинцами при нападении на юг Израиля, и предположила, что оно могло поступить к ним в том числе из Украины.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.