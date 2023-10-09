https://sputnik-georgia.ru/20231009/osenniy-koridor-zatmeniy-2023-chto-nelzya-delat-sovety-astrologov-283143367.html

Осенний коридор затмений 2023: что нельзя делать, советы астрологов

Осенний коридор затмений 2023: что нельзя делать, советы астрологов

Второй коридор затмений в 2023 году, промежуток между кольцеобразным солнечным затмением и частным лунным, земляне будут проходить с 14 по 28 октября 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T21:54+0400

2023-10-09T21:54+0400

2023-10-09T21:54+0400

справки

солнечное затмение

лунное затмение

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Астрологи считают опасными все дни осеннего коридора затмений и отмечают, что, только учитывая советы специалистов, можно пройти по нему спокойно, без серьезных душевных и материальных потерь. Что нельзя делать во время осеннего коридора затмений: советы астрологов читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя делать Астрологи считают, что для одних знаков зодиака осенний коридор затмений пройдет незамеченным, но в то же время очень ощутимо может отразиться на эмоциональном состоянии и принятии решений других. Например, Львы, Скорпионы и Рыбы смогут во время коридора затмений начать реализацию своих планов: освоить новую профессию, пойти на курсы, повысить квалификацию или найти новых друзей. Однако представителям этих знаков зодиака нельзя необдуманно менять место работы во время коридора затмений и переезжать. Водолеям, Стрельцам и Ракам, чтобы избежать финансового падения, нельзя в дни коридора затмений заключать важные сделки. Но если нет возможности перенести подписание документов, нужно особенно аккуратно их изучить. В целом осенний коридор затмений, как считают астрологи, поможет всем знакам зодиака понять, как свою энергию лучше использовать и куда направить. По словам астрологов, люди, уверенные в себе, смогут быстро, продвигаясь вперед, воплотить в жизнь все свои мечты. А тем, кто сомневается в правильности избранного пути, чтобы не упустить свой шанс, нужно вовремя растолковать полученные подсказки. Советы астрологов Обычно чувства людей в период коридора затмений обостряются – резкие перепады настроения и эмоциональная нестабильность приводят к ухудшению состояния. Поэтому астрологи во время осеннего коридора затмений советуют не перегружать себя работой, а больше отдыхать и прислушиваться к своим желаниям, что позволит избежать фатальных ошибок и понять, что делать дальше. В период коридора затмений по совету специалистов нужно больше ходить пешком, расслабляться и спать. Кстати, в дни коридора затмений можно проще отказаться от дурных привычек и начать жизнь с чистого листа. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230928/zatmeniya-zvezdopady-planety-kakie-sobytiya-podarit-nebo-v-oktyabre-2023-282751946.html

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