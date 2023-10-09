https://sputnik-georgia.ru/20231009/predstoyaschaya-perepis-naseleniya-gruzii-ne-svyazana-s-parlamentskimi-vyborami---sakstat-283136266.html
Предстоящая перепись населения Грузии не связана с парламентскими выборами – "Сакстат"
Предстоящая перепись населения Грузии не связана с парламентскими выборами – "Сакстат"
Через социальные сети определенная часть общества распространяет ложную информацию о методике проведения всеобщей переписи населения, заявили в ведомстве 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T16:29+0400
2023-10-09T16:29+0400
2023-10-09T16:35+0400
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перепись населения
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Предстоящая перепись населения в Грузии, которую запланировали на осень 2024 года, проводится по методологии ООН и не имеет никакого отношения к участию человека в выборах или предоставлению грузинского гражданства, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат". По информации ведомства, через социальные сети определенная часть общества распространяет ложную информацию о методике проведения всеобщей переписи населения, запланированной на 2024 год, и сознательно вводит население в заблуждение. В частности, неверно предоставлены сведения об использованном в переписи термине "постоянное население". Согласно определению "Сакстата", термин "постоянное население" является международнопризнанным статистическим термином и используется только для расчета численности населения. Таким образом, эмигранты, годами проживающие в разных странах (Германия, Греция, США, Италия и т. д.), являются постоянными жителями соответствующей страны, но это не дает им права участвовать в выборах в этой стране. Кроме того, перепись проводится после парламентских выборов с 14 ноября по 19 декабря 2024 года, а результаты будут опубликованы через шесть месяцев, а значит, они не противоречат друг другу. Грузия готовится ко всеобщей переписи населения: сколько потратят >>Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. С 9 октября по всей стране начинается масштабная информационная кампания о том, как проголосовать с помощью электронных устройств. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, статистика, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, статистика, перепись населения, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Предстоящая перепись населения Грузии не связана с парламентскими выборами – "Сакстат"
16:29 09.10.2023 (обновлено: 16:35 09.10.2023)
Через социальные сети определенная часть общества распространяет ложную информацию о методике проведения всеобщей переписи населения, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Предстоящая перепись населения в Грузии, которую запланировали на осень 2024 года, проводится по методологии ООН и не имеет никакого отношения к участию человека в выборах или предоставлению грузинского гражданства, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".
По информации ведомства, через социальные сети определенная часть общества распространяет ложную информацию о методике проведения всеобщей переписи населения, запланированной на 2024 год, и сознательно вводит население в заблуждение. В частности, неверно предоставлены сведения об использованном в переписи термине "постоянное население".
"Согласно методологии ООН, человек считается постоянным жителем, если он проживает в конкретном населенном пункте более 12 месяцев. Эта методика используется около 200 государствами-членами ООН и не имеет никакого отношения к участию человека в выборах или предоставлению гражданства Грузии", – говорится в информации "Сакстата".
Согласно определению "Сакстата", термин "постоянное население" является международнопризнанным статистическим термином и используется только для расчета численности населения.
Таким образом, эмигранты, годами проживающие в разных странах (Германия, Греция, США, Италия и т. д.), являются постоянными жителями соответствующей страны, но это не дает им права участвовать в выборах в этой стране.
Кроме того, перепись проводится после парламентских выборов с 14 ноября по 19 декабря 2024 года, а результаты будут опубликованы через шесть месяцев, а значит, они не противоречат друг другу.
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. С 9 октября по всей стране начинается масштабная информационная кампания о том, как проголосовать с помощью электронных устройств.
В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.