https://sputnik-georgia.ru/20231009/silnyy-veter-povalil-derevya-v-tbilisi--povrezhdeny-avtomobili-283141068.html

Сильный ветер повалил деревья в Тбилиси – повреждены автомобили

Сильный ветер повалил деревья в Тбилиси – повреждены автомобили

Грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды 9 и 10 октября по всей территории страны 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T19:32+0400

2023-10-09T19:32+0400

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тбилиси

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сильный ветер повалил деревья на нескольких улицах района Сабуртало в Тбилиси, повреждены автомобили, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, ветер создал проблемы на улицах Миндели, Важа-Пшавела, Политковской и Закариадзе, но пострадавших нет. Спасатели уже очистили территории. На улице Миндели, где поваленное дерево упало на припаркованный рядом автомобиль, все еще мобилизованы патрульная полиция и спасатели. Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни >>Грузинские синоптики предупредили об ухудшении погоды 9 и 10 октября по всей территории страны, особенно это коснется Западной Грузии. По информации Национального агентства окружающей среды, в течение дня 9 октября и до ночи 10 октября в Западной Грузии ожидается сильный дождь, а по всей стране будет дуть сильный западный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, погода, ветер, тбилиси, национальное агентство окружающей среды