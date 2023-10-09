https://sputnik-georgia.ru/20231009/svaneti-primet-ekstremalnyy-mirovoy-tur-po-friraydu-v-marte-buduschego-goda-283118643.html

Сванети примет экстремальный мировой тур по фрирайду в марте будущего года

Сванети примет экстремальный мировой тур по фрирайду в марте будущего года

Курорт Тетнулди позиционирует себя как новое место открытия для любителей фрирайда 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T07:32+0400

2023-10-09T07:32+0400

2023-10-09T08:07+0400

грузия

туризм

спорт

сванети

мариам квривишвили

курорт тетнулди

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Мировой тур по фрирайду – Freeride World Tour знаменитый своей зрелищностью и экстремальностью впервые пройдет в горах Сванети на курорте Тетнулди с 1-7 марта 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономики. Грузия вошла в число шести ведущих эксклюзивных стран наряду с Канадой, Андоррой, Испанией, Швейцарией и Австрией, получивших право на проведение Freeride World Tour. О решении было объявлено на ежегодном мероприятии по фрирайду во французском городе Анн. В мировом туре примут участие 50 лучших спортсменов-райдеров. Местиа стала новым направлением фрирайда в мире, а курорт Тетнулди позиционирует себя как новое место открытия для любителей фрирайда. Международные тренировочные базы для лыжников построят в высокогорной Сванети >>Состязания Freeride World Tour проходят при постоянном присутствии спасателей, перед началом заездов все склоны инспектируются специалистами, а все спортсмены имеют при себе личные средства безопасности, включая лавинные датчики. По словам заместителя министра экономики Мариам Квривишвили, это решение очень важно для укрепления туристического бренда Грузии. В Грузии уже два года успешно проводятся отборочные этапы по фрирайду. Проведение соревнований на высоком уровне в международном масштабе продемонстрирует потенциал грузинских горных и горнолыжных курортов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию туризма в Грузии и созданию соответствующей инвестиционной среды. Фрирайд – особый вид зимнего спорта, который предполагает скольжение по непроходимому снегу, по сложной и гористой местности. Мировой тур охватывает 300 миллионов зрителей, поэтому мероприятие очень важно для развития зимних видов спорта и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, спорт, сванети, мариам квривишвили, курорт тетнулди