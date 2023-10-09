https://sputnik-georgia.ru/20231009/svaneti-primet-ekstremalnyy-mirovoy-tur-po-friraydu-v-marte-buduschego-goda-283118643.html
Сванети примет экстремальный мировой тур по фрирайду в марте будущего года
Сванети примет экстремальный мировой тур по фрирайду в марте будущего года
Курорт Тетнулди позиционирует себя как новое место открытия для любителей фрирайда 09.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-09T07:32+0400
2023-10-09T07:32+0400
2023-10-09T08:07+0400
грузия
туризм
спорт
сванети
мариам квривишвили
курорт тетнулди
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Мировой тур по фрирайду – Freeride World Tour знаменитый своей зрелищностью и экстремальностью впервые пройдет в горах Сванети на курорте Тетнулди с 1-7 марта 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономики. Грузия вошла в число шести ведущих эксклюзивных стран наряду с Канадой, Андоррой, Испанией, Швейцарией и Австрией, получивших право на проведение Freeride World Tour. О решении было объявлено на ежегодном мероприятии по фрирайду во французском городе Анн. В мировом туре примут участие 50 лучших спортсменов-райдеров. Местиа стала новым направлением фрирайда в мире, а курорт Тетнулди позиционирует себя как новое место открытия для любителей фрирайда. Международные тренировочные базы для лыжников построят в высокогорной Сванети >>Состязания Freeride World Tour проходят при постоянном присутствии спасателей, перед началом заездов все склоны инспектируются специалистами, а все спортсмены имеют при себе личные средства безопасности, включая лавинные датчики. По словам заместителя министра экономики Мариам Квривишвили, это решение очень важно для укрепления туристического бренда Грузии. В Грузии уже два года успешно проводятся отборочные этапы по фрирайду. Проведение соревнований на высоком уровне в международном масштабе продемонстрирует потенциал грузинских горных и горнолыжных курортов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию туризма в Грузии и созданию соответствующей инвестиционной среды. Фрирайд – особый вид зимнего спорта, который предполагает скольжение по непроходимому снегу, по сложной и гористой местности. Мировой тур охватывает 300 миллионов зрителей, поэтому мероприятие очень важно для развития зимних видов спорта и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, спорт, сванети, мариам квривишвили, курорт тетнулди
грузия, туризм, спорт, сванети, мариам квривишвили, курорт тетнулди
Сванети примет экстремальный мировой тур по фрирайду в марте будущего года
07:32 09.10.2023 (обновлено: 08:07 09.10.2023)
Курорт Тетнулди позиционирует себя как новое место открытия для любителей фрирайда
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Мировой тур по фрирайду – Freeride World Tour знаменитый своей зрелищностью и экстремальностью впервые пройдет в горах Сванети на курорте Тетнулди с 1-7 марта 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Грузия вошла в число шести ведущих эксклюзивных стран наряду с Канадой, Андоррой, Испанией, Швейцарией и Австрией, получивших право на проведение Freeride World Tour. О решении было объявлено на ежегодном мероприятии по фрирайду во французском городе Анн.
В мировом туре примут участие 50 лучших спортсменов-райдеров. Местиа стала новым направлением фрирайда в мире, а курорт Тетнулди позиционирует себя как новое место открытия для любителей фрирайда.
Состязания Freeride World Tour проходят при постоянном присутствии спасателей, перед началом заездов все склоны инспектируются специалистами, а все спортсмены имеют при себе личные средства безопасности, включая лавинные датчики.
По словам заместителя министра экономики Мариам Квривишвили, это решение очень важно для укрепления туристического бренда Грузии.
"Это значительно повысит узнаваемость нашей страны, в том числе, Сванети как туристического направления, что еще больше укрепит туристический бренд нашей страны. Это будет способствовать прибытию большего количества иностранных путешественников", – сказала Квривишвили.
В Грузии уже два года успешно проводятся отборочные этапы по фрирайду.
Проведение соревнований на высоком уровне в международном масштабе продемонстрирует потенциал грузинских горных и горнолыжных курортов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию туризма в Грузии и созданию соответствующей инвестиционной среды.
Фрирайд – особый вид зимнего спорта, который предполагает скольжение по непроходимому снегу, по сложной и гористой местности. Мировой тур охватывает 300 миллионов зрителей, поэтому мероприятие очень важно для развития зимних видов спорта и туризма.