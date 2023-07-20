https://sputnik-georgia.ru/20230720/mezhdunarodny-trenirovochnye-bazy-dlya-lyzhnikov-postroyat-v-vysokogornoy-svaneti-279953724.html
Международные тренировочные базы для лыжников построят в высокогорной Сванети
Международные тренировочные базы для лыжников построят в высокогорной Сванети
На первом этапе проект предусматривает проведение экономических и технических исследований с привлечением международных и местных экспертов 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T16:59+0400
2023-07-20T16:59+0400
2023-07-20T17:03+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве по началу работы над проектом учебно-тренировочных баз для лыжников в Сванети, рассчитанных на четыре сезона, был оформлен между ООО "MTA" (Агентство горных трасс), Федерацией лыжного спорта Грузии и Международной федерацией лыжного спорта (FIS), сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. В Грузии с визитом находится генеральный секретарь международной федерации горнолыжного спорта (FIS), в прошлом успешный горнолыжник, чемпион мира Мишель Вион. Он провел встречу с главой Минэкономики Грузии Леваном Давиташвили, руководством Федерации лыжного спорта Грузии и Агентства горных трасс. На первом этапе проект предусматривает проведение экономических и технических исследований с привлечением международных и местных экспертов. Международная федерация лыжного спорта высоко оценила чемпионат мира в Бакуриани >>На встрече генсек FIS подчеркнул работу, проделанную правительством Грузии по инфраструктурному развитию зимних курортов. По его словам, успешно проведенный чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски в Бакуриани в 2023 году доказал, что Грузия имеет все возможности для проведения международных турниров высокого уровня и готова всячески стать почетным участником мирового календаря зимних турниров. В марте 2023 года во время проведения в Бакуриани ЧМ премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выразили взаимную заинтересованность в создании четырехсезонных учебно-тренировочных баз, поскольку Сванети обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы предложить различные условия тренировок для команд по большинству дисциплин. "Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани>>В рамках визита в Грузию гости посетили Сванети, где ознакомились с соответствующей инфраструктурой и территориями. Грузия впервые приняла чемпионат мира 2023 года по фристайлу, сноуборду и фриски, открытие которого состоялось 18 февраля в Бакуриани. В чемпионате мира приняли участие около 700 спортсменов из 42 стран. В сумме на чемпионате мира прошло 30 соревнований по семи видам спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, федерация лыжного спорта грузии, международная федерация лыжного спорта, сванети
спорт, грузия, новости, федерация лыжного спорта грузии, международная федерация лыжного спорта, сванети
Международные тренировочные базы для лыжников построят в высокогорной Сванети
16:59 20.07.2023 (обновлено: 17:03 20.07.2023)
На первом этапе проект предусматривает проведение экономических и технических исследований с привлечением международных и местных экспертов
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве по началу работы над проектом учебно-тренировочных баз для лыжников в Сванети, рассчитанных на четыре сезона, был оформлен между ООО "MTA" (Агентство горных трасс), Федерацией лыжного спорта Грузии и Международной федерацией лыжного спорта (FIS), сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.
В Грузии с визитом находится генеральный секретарь международной федерации горнолыжного спорта (FIS), в прошлом успешный горнолыжник, чемпион мира Мишель Вион. Он провел встречу с главой Минэкономики Грузии Леваном Давиташвили, руководством Федерации лыжного спорта Грузии и Агентства горных трасс.
На первом этапе проект предусматривает проведение экономических и технических исследований с привлечением международных и местных экспертов.
На встрече генсек FIS подчеркнул работу, проделанную правительством Грузии по инфраструктурному развитию зимних курортов.
По его словам, успешно проведенный чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски в Бакуриани в 2023 году доказал, что Грузия имеет все возможности для проведения международных турниров высокого уровня и готова всячески стать почетным участником мирового календаря зимних турниров.
В марте 2023 года во время проведения в Бакуриани ЧМ премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выразили взаимную заинтересованность в создании четырехсезонных учебно-тренировочных баз, поскольку Сванети обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы предложить различные условия тренировок для команд по большинству дисциплин.
В рамках визита в Грузию гости посетили Сванети, где ознакомились с соответствующей инфраструктурой и территориями.
Грузия впервые приняла чемпионат мира 2023 года по фристайлу, сноуборду и фриски, открытие которого состоялось 18 февраля в Бакуриани. В чемпионате мира приняли участие около 700 спортсменов из 42 стран. В сумме на чемпионате мира прошло 30 соревнований по семи видам спорта. Правительство Грузии выделило на это престижное первенство 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).