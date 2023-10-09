https://sputnik-georgia.ru/20231009/tsena-na-aviabilety-iz-izrailya-ne-povysheny---zayavlenie-georgian-airways-283135733.html

Цены на авиабилеты из Израиля не повышены – заявление Georgian Airways

Цены на авиабилеты из Израиля не повышены – заявление Georgian Airways

У компании нет фиксированных цен на билеты, и в последнее время не было увеличения цен ни на одном направлении, говорится в заявлении авиаперевозчика 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T16:06+0400

2023-10-09T16:06+0400

2023-10-09T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В грузинской авиакомпании Georgian Airways опровергли распространившуюся информацию о том, что компания якобы повысила цены на билеты из Израиля в Грузию, говорится в официальном заявлении компании. Как отметили в самой компании, в соцсетях активно распространяется неправильная информация в связи с повышенными тарифами билетов в направлении Тель-Авив – Тбилиси. Некоторые пользователи соцсети написали, что тариф увеличен с 300 лари до 2097 лари. В заявлении отмечено, что у компании нет фиксированных цен на билеты, и в последнее время не было увеличения цен не на одном направлении. "На все рейсы разные цены, исходя из загруженности. Когда покупаешь билет за день раньше, не то чтобы дешевый билет, билета может уже вообще не быть, поэтому просим это заранее учесть. Просим воздержаться от ложной информации", — подчеркнуто в заявлении. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место >>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность, и в стране было введено чрезвычайное положение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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