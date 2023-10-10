https://sputnik-georgia.ru/20231010/byvshiy-deputat-parlamenta-gruzii-podal-isk-v-prokuraturu-za-klevetu-283177035.html

Экс-депутат парламента Грузии пожаловался в прокуратуру на оппозиционера

Экс-депутат парламента Грузии пожаловался в прокуратуру на оппозиционера

По словам экс-депутата, авторы сюжета использовали эмоциональные кадры трагических фактов и многократно упомянули его имя 10.10.2023, Sputnik Грузия

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии Ираклий Сесиашвили обратился в прокуратуру, обвинив члена крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Надирадзе в клевете, связанной с трагедией в парке Ваке, в результате которой погибла 13-летняя Марита Мепаришвили. В субботнем эфире телекомпании "ТВ Пирвели" показали сюжет, в котором Надирадзе обвинил Ираклия Сесиашвили в покровительстве компании "Мшенэксперт", которая провела экспертизу фонтана в парке Ваке. По словам Сесиашвили, его связывает давняя дружба с основателем этой компании, но последний продал свои акции еще в 2018 году, за пять лет до трагических событий. По словам экс-депутата, авторы сюжета использовали эмоциональные кадры трагических фактов и многократно упомянули его имя, чтобы вызвать у общественности сомнение в его связи с трагическими событиями прошлой осени. "Основная цель этой передачи и ее авторов была одна – ложные слухи, причинение вреда моей чести, достоинству и репутации, чего авторы бездарно пытались добиться с помощью грязных медийных технологий: на фоне тяжелейших эмоциональных кадров мои имя и фамилия упоминались как можно чаще, чтобы связать мое имя с трагедией", – сказал Сесиашвили. "Со всей ответственностью и категоричностью заявляю, что не имел никакого отношения к этой компании, даже впервые услышал ее название из этой программы", – подчеркнул бывший депутат. Суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели подростка в фонтане парка Ваке в Тбилиси >>Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года, вскоре после открытия отремонтированного фонтана. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. Обвиняемый в служебной халатности заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили был приговорен к трем годам лишения свободы. Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе получил шесть лет тюрьмы. Обвинительные приговоры вынесли еще семерым фигурантам дела. По делу в парке Ваке было задержано девять человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий сесиашвили, ираклий надирадзе, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии