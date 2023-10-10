https://sputnik-georgia.ru/20231010/byvshiy-deputat-parlamenta-gruzii-podal-isk-v-prokuraturu-za-klevetu-283177035.html
Экс-депутат парламента Грузии пожаловался в прокуратуру на оппозиционера
Экс-депутат парламента Грузии пожаловался в прокуратуру на оппозиционера
По словам экс-депутата, авторы сюжета использовали эмоциональные кадры трагических фактов и многократно упомянули его имя 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T22:23+0400
2023-10-10T22:23+0400
2023-10-10T22:47+0400
грузия
новости
политика
ираклий сесиашвили
ираклий надирадзе
единое национальное движение
генеральная прокуратура грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23430/54/234305459_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a93740e5bce500763d4c9d977f71cb1b.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии Ираклий Сесиашвили обратился в прокуратуру, обвинив члена крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Надирадзе в клевете, связанной с трагедией в парке Ваке, в результате которой погибла 13-летняя Марита Мепаришвили. В субботнем эфире телекомпании "ТВ Пирвели" показали сюжет, в котором Надирадзе обвинил Ираклия Сесиашвили в покровительстве компании "Мшенэксперт", которая провела экспертизу фонтана в парке Ваке. По словам Сесиашвили, его связывает давняя дружба с основателем этой компании, но последний продал свои акции еще в 2018 году, за пять лет до трагических событий. По словам экс-депутата, авторы сюжета использовали эмоциональные кадры трагических фактов и многократно упомянули его имя, чтобы вызвать у общественности сомнение в его связи с трагическими событиями прошлой осени. "Основная цель этой передачи и ее авторов была одна – ложные слухи, причинение вреда моей чести, достоинству и репутации, чего авторы бездарно пытались добиться с помощью грязных медийных технологий: на фоне тяжелейших эмоциональных кадров мои имя и фамилия упоминались как можно чаще, чтобы связать мое имя с трагедией", – сказал Сесиашвили. "Со всей ответственностью и категоричностью заявляю, что не имел никакого отношения к этой компании, даже впервые услышал ее название из этой программы", – подчеркнул бывший депутат. Суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели подростка в фонтане парка Ваке в Тбилиси >>Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года, вскоре после открытия отремонтированного фонтана. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих. Обвиняемый в служебной халатности заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили был приговорен к трем годам лишения свободы. Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе получил шесть лет тюрьмы. Обвинительные приговоры вынесли еще семерым фигурантам дела. По делу в парке Ваке было задержано девять человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23430/54/234305459_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_e2b2154d6a893ad450ec3bfd45022ca1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий сесиашвили, ираклий надирадзе, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, политика, ираклий сесиашвили, ираклий надирадзе, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии
Экс-депутат парламента Грузии пожаловался в прокуратуру на оппозиционера
22:23 10.10.2023 (обновлено: 22:47 10.10.2023)
По словам экс-депутата, авторы сюжета использовали эмоциональные кадры трагических фактов и многократно упомянули его имя
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии Ираклий Сесиашвили обратился в прокуратуру, обвинив члена крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Надирадзе в клевете, связанной с трагедией в парке Ваке, в результате которой погибла 13-летняя Марита Мепаришвили.
В субботнем эфире телекомпании "ТВ Пирвели" показали сюжет, в котором Надирадзе обвинил Ираклия Сесиашвили в покровительстве компании "Мшенэксперт", которая провела экспертизу фонтана в парке Ваке. По словам Сесиашвили, его связывает давняя дружба с основателем этой компании, но последний продал свои акции еще в 2018 году, за пять лет до трагических событий.
"Ираклий Надирадзе, этот политический клоун, заявил в утвердительной форме, что будто я имею какое-то отношение к какой-то компании. Моя просьба: как можно подробнее изучить этот вопрос. Я не преследую цели привлечь его к уголовной ответственности, для меня главное, чтобы общество узнало правду", – сказал Сесиашвили.
По словам экс-депутата, авторы сюжета использовали эмоциональные кадры трагических фактов и многократно упомянули его имя, чтобы вызвать у общественности сомнение в его связи с трагическими событиями прошлой осени.
"Основная цель этой передачи и ее авторов была одна – ложные слухи, причинение вреда моей чести, достоинству и репутации, чего авторы бездарно пытались добиться с помощью грязных медийных технологий: на фоне тяжелейших эмоциональных кадров мои имя и фамилия упоминались как можно чаще, чтобы связать мое имя с трагедией", – сказал Сесиашвили.
"Со всей ответственностью и категоричностью заявляю, что не имел никакого отношения к этой компании, даже впервые услышал ее название из этой программы", – подчеркнул бывший депутат.
Трагедия в парке Ваке произошла 13 октября 2022 года, вскоре после открытия отремонтированного фонтана. Троих детей ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим мячом. Спасти удалось лишь двоих.
Обвиняемый в служебной халатности заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили был приговорен к трем годам лишения свободы. Директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе получил шесть лет тюрьмы. Обвинительные приговоры вынесли еще семерым фигурантам дела.
По делу в парке Ваке было задержано девять человек.