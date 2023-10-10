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ЕС принял несправедливое решение в отношение Грузии – Каладзе
ЕС принял несправедливое решение в отношение Грузии – Каладзе
Глава правящей партии прокомментировал решение ЕС по Грузии 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T14:14+0400
2023-10-10T14:14+0400
2023-10-10T14:14+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия заслужила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в прошлом году, однако было принято несправедливое политическое решение, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. "Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата >>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Кроме того, в правящей партии заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, еспч
политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, еспч
ЕС принял несправедливое решение в отношение Грузии – Каладзе
Глава правящей партии прокомментировал решение ЕС по Грузии
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия заслужила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в прошлом году, однако было принято несправедливое политическое решение, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Грузия и раньше заслуживала статус. Несправедливое решение было принято, что очень прискорбно. Из наших дружественных стран также было сделано много заявлений о том, что Грузия заслужила этот статус, но в отношении Грузии было принято несправедливое политическое решение", – заявил Каладзе.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Кроме того, в правящей партии заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.