https://sputnik-georgia.ru/20231010/es-prinyal-nespravedlivoe-reshenie-v-otnoshenie-gruzii--kaladze-283158195.html

ЕС принял несправедливое решение в отношение Грузии – Каладзе

ЕС принял несправедливое решение в отношение Грузии – Каладзе

Глава правящей партии прокомментировал решение ЕС по Грузии 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T14:14+0400

2023-10-10T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия заслужила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в прошлом году, однако было принято несправедливое политическое решение, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. "Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата >>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Кроме того, в правящей партии заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, еспч