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"Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата
"Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата
Грузия ждет решения о предоставлении стране статуса страны-кандидата на вступление в ЕС до конца года 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T16:10+0400
2023-10-05T16:10+0400
2023-10-05T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии верят в том, что Евросоюза примет разумное и справедливое решение по поводу предоставления стране статуса кандидата, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Гранаде на юге Испании, где он находится для участия в третьем саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. При этом Гарибашвили отметил, что не стоит фокусироваться на датах. По словам премьера, все это он объясняет на встречах с европейскими коллегами, и у него есть очень веские аргументы, которые они должны учесть. А главным аргументом, по словам Гарибашвили, является то, что страна достигла ощутимых результатов по всем направлениям, и что Грузия опережает те страны, которые получили статус кандидата в прошлом году. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, европа, тбилиси, испания, еспч, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, европа, тбилиси, испания, еспч, грузия - евросоюз, евросоюз
"Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата
16:10 05.10.2023 (обновлено: 16:20 05.10.2023)
Грузия ждет решения о предоставлении стране статуса страны-кандидата на вступление в ЕС до конца года
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии верят в том, что Евросоюза примет разумное и справедливое решение по поводу предоставления стране статуса кандидата, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Гранаде на юге Испании, где он находится для участия в третьем саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
"Я верю, что в Евросоюзе победит здравый смысл, победит разумность и предусмотрительность. И я думаю, что Европа больше не допустит ту ошибку, которую допустили в прошлом году, когда притеснили Грузию, отнеслись к ней несправедливо", – заявил Гарибашвили журналистам.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Мы должны сфокусироваться на следующем этапе, это имеет символическое значение, однако это очень важно. Это статус кандидата. Безусловно, мы слышали не одно заявление. С одной стороны, это дает нам основание для оптимизма и надежды, с другой – мы должны знать, что нет никакого короткого пути. Это долгосрочный путь, который должны пройти все страны, чтобы стать членом ЕС", – отметил премьер.
При этом Гарибашвили отметил, что не стоит фокусироваться на датах.
"Мы должны сделать все, что нужно нашей стране и нашему народу. Мы должны продолжить реформы, развитие страны. Усиление экономики нашей страны, что является важным, и, что самое главное, вопросы безопасности", – заявил премьер, отметив, что важно решить проблемы территориальной целостности страны мирным путем.
По словам премьера, все это он объясняет на встречах с европейскими коллегами, и у него есть очень веские аргументы, которые они должны учесть. А главным аргументом, по словам Гарибашвили, является то, что страна достигла ощутимых результатов по всем направлениям, и что Грузия опережает те страны, которые получили статус кандидата в прошлом году.
"Безусловно, с такой несправедливостью, с таким угнетающим и оскорбительным отношением мы не смиримся. И об этом у нас будет и есть очень принципиальный разговор с нашими европейскими коллегами. И я думаю, что победит здравый смысл, победит рациональность, победит предусмотрительность и стратегическое мышление", – подчеркнул премьер.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.