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"Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата

"Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата

Грузия ждет решения о предоставлении стране статуса страны-кандидата на вступление в ЕС до конца года 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T16:10+0400

2023-10-05T16:10+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Власти Грузии верят в том, что Евросоюза примет разумное и справедливое решение по поводу предоставления стране статуса кандидата, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Гранаде на юге Испании, где он находится для участия в третьем саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. При этом Гарибашвили отметил, что не стоит фокусироваться на датах. По словам премьера, все это он объясняет на встречах с европейскими коллегами, и у него есть очень веские аргументы, которые они должны учесть. А главным аргументом, по словам Гарибашвили, является то, что страна достигла ощутимых результатов по всем направлениям, и что Грузия опережает те страны, которые получили статус кандидата в прошлом году. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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