https://sputnik-georgia.ru/20231010/golosovat-tayno-ili-otkryto-mnenie-gruzinskikh-parlamentariev-razdelilos-283165428.html

Голосовать тайно или открыто? Мнение грузинских парламентариев разделилось

Голосовать тайно или открыто? Мнение грузинских парламентариев разделилось

В оппозиции связывают предстоящие изменения с процедурой импичмента президента 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T16:10+0400

2023-10-10T16:10+0400

2023-10-10T16:10+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Изменения в регламенте парламента Грузии, предполагающие принятие решений путем открытого, а не тайного голосования, вызвали противоречивые оценки представителей правящей партии и оппозиции.В регламент парламента Грузии вносят поправки, инициированные членами парламентского большинства. Согласно изменениям, меняется порядок принятия парламентом решений об избрании или освобождении должностных лиц – решения будут приниматься парламентом путем открытого, а не тайного голосования. Тайным остается лишь голосование при выборе спикера, что прописано в Конституции. По словам члена парламентского большинства, председателя комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, парламент работает над изменениями, чтобы голосование было прозрачным. Что не так?В самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) связывают предстоящие изменения с процедурой импичмента президента Саломе Зурабишвили. По словам депутата от ЕНД Давида Киркитадзе, изменения в регламент вносят для того, чтобы ни у кого в правящей партии не возникло искушения не поддержать процесс импичмента. По словам оппозиционного депутата Пааты Манджгаладзе, в "Стратегии Агмашенебели" не боятся открытого голосования, поскольку ничего не скрывают от избирателей, но считают эту инициативу способом давления на депутатов. "Никто не боится поименного голосования. Мы делаем все открыто и ничего не скрываем от наших избирателей. Мы знаем, что это способ воздействия не на нас, а на кого-то другого, на кого есть компромат, чтобы его контролировала власть", – отметил Манджгаладзе. Планируемые поправки уже внесены на рассмотрение бюро. Иванишвили – будущий президент Грузии? Кобахидзе ответил на каверзные вопросы>>Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь, Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила ли Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение