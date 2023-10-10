https://sputnik-georgia.ru/20231010/gruziya-i-oae-dogovorilis-o-svobodnoy-torgovlya-283172807.html

Грузия и ОАЭ договорились о свободной торговле

Грузия и ОАЭ договорились о свободной торговле

После вступления соглашения в силу 97,5% грузинской продукции будет экспортироваться из Грузии в Эмираты без пошлин 10.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (CEPA) в Дубае, сообщает пресс-служба правительства. После вступления соглашения в силу 97,5% грузинской продукции будет экспортироваться из Грузии в Эмираты без пошлин. Для Грузии будет открыт рынок из 10 миллионов потребителей с высокой покупательной способностью. Соглашение охватывает торговлю товарами и услугами, а также другие сферы, связанные с торговлей. Премьер-министры Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов Ираклий Гарибашвили и шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум приняли участие в церемонии, состоявшейся в ОАЭ в виртуальном режиме. По словам главы правительства, это соглашение закладывает прочную основу для развития более консолидированных торгово-экономических отношений между Грузией и ОАЭ. "Укрепление отношений с ОАЭ, как с одним из ведущих государств, является для нас очень важным приоритетом. ОАЭ всегда стояли у истоков инноваций и прогресса, что является важным залогом надежды и оптимизма в будущем", – заявил Гарибашвили. В свою очередь вице-президент ОАЭ, премьер-министр и правитель эмирата Дубай шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум отметил, что подписанное соглашение станет новой вехой в отношениях между двумя странами. Посетителей инвестиционного форума в ОАЭ ознакомят с возможностями Грузии >>"Я рад, что сегодня подписывается соглашение о всестороннем экономическом партнерстве, которое станет новой вехой в отношениях между ОАЭ и Грузией... Я уверен, что сегодняшнее соглашение предоставит много возможностей нашим странам в будущем", – заявил премьер ОАЭ. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами подписали вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и госминистр внешней торговли ОАЭ Тани Бин Ахмед Аль Зайуди. По словам Давиташвили, соглашение об экономическом сотрудничестве является выгодным документом для обеих стран. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года страны приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". Торговый оборот между Грузией и ОАЭ составил за 8 месяцев 276,8 миллиона долларов, при этом экспорт составил 32,4 миллиона. Пик торговли пришелся на 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, оаэ, дубай, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, соглашение о свободной торговле