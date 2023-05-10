https://sputnik-georgia.ru/20230510/posetiteley-investitsionnogo-foruma-v-oae-oznakomyat-s-vozmozhnostyami-gruzii-277521230.html

Посетителей инвестиционного форума в ОАЭ ознакомят с возможностями Грузии

Посетителей инвестиционного форума в ОАЭ ознакомят с возможностями Грузии

Основная тема форума – "Смена инвестиционной парадигмы: будущие инвестиционные возможности для содействия устойчивому экономическому росту, диверсификации и... 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T10:02+0400

2023-05-10T10:02+0400

2023-05-10T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" представляет потенциал Грузии на Международном инвестиционном форуме AIM 2023 в Абу-Даби. На форуме Грузия представлена специальным стендом, и посетители смогут больше узнать об инвестиционной, деловой и экономической среде Грузии и получить ответы на все интересующие их вопросы. Кроме того, глава агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели представит Грузию на круглом столе примерно перед 20 компаниями стран Персидского залива, а также примет участие в панели под названием "Привлечение инвестиций для экономического роста". Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр >>В этом году инвестиционный форум продлится три дня. Основная тема форума – "Смена инвестиционной парадигмы: будущие инвестиционные возможности для содействия устойчивому экономическому росту, диверсификации и процветанию". AIM Forum проводится в двенадцатый раз в этом году. Организаторы мероприятия ожидают, что в этом году форум посетят более 20 тысяч человек.Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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