https://sputnik-georgia.ru/20230510/posetiteley-investitsionnogo-foruma-v-oae-oznakomyat-s-vozmozhnostyami-gruzii-277521230.html
Посетителей инвестиционного форума в ОАЭ ознакомят с возможностями Грузии
Посетителей инвестиционного форума в ОАЭ ознакомят с возможностями Грузии
Основная тема форума – "Смена инвестиционной парадигмы: будущие инвестиционные возможности для содействия устойчивому экономическому росту, диверсификации и... 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T10:02+0400
2023-05-10T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" представляет потенциал Грузии на Международном инвестиционном форуме AIM 2023 в Абу-Даби. На форуме Грузия представлена специальным стендом, и посетители смогут больше узнать об инвестиционной, деловой и экономической среде Грузии и получить ответы на все интересующие их вопросы. Кроме того, глава агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели представит Грузию на круглом столе примерно перед 20 компаниями стран Персидского залива, а также примет участие в панели под названием "Привлечение инвестиций для экономического роста". Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр >>В этом году инвестиционный форум продлится три дня. Основная тема форума – "Смена инвестиционной парадигмы: будущие инвестиционные возможности для содействия устойчивому экономическому росту, диверсификации и процветанию". AIM Forum проводится в двенадцатый раз в этом году. Организаторы мероприятия ожидают, что в этом году форум посетят более 20 тысяч человек.Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, персидский залив, оаэ, инвестиции, производи в грузии
грузия, экономика, новости, персидский залив, оаэ, инвестиции, производи в грузии
Посетителей инвестиционного форума в ОАЭ ознакомят с возможностями Грузии
Основная тема форума – "Смена инвестиционной парадигмы: будущие инвестиционные возможности для содействия устойчивому экономическому росту, диверсификации и процветанию"
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" представляет потенциал Грузии на Международном инвестиционном форуме AIM 2023 в Абу-Даби.
На форуме Грузия представлена специальным стендом, и посетители смогут больше узнать об инвестиционной, деловой и экономической среде Грузии и получить ответы на все интересующие их вопросы.
Кроме того, глава агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели представит Грузию на круглом столе примерно перед 20 компаниями стран Персидского залива, а также примет участие в панели под названием "Привлечение инвестиций для экономического роста".
В этом году инвестиционный форум продлится три дня. Основная тема форума – "Смена инвестиционной парадигмы: будущие инвестиционные возможности для содействия устойчивому экономическому росту, диверсификации и процветанию".
AIM Forum проводится в двенадцатый раз в этом году. Организаторы мероприятия ожидают, что в этом году форум посетят более 20 тысяч человек.
Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.