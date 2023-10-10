https://sputnik-georgia.ru/20231010/gruziya-podelitsya-s-azerbaydzhanom-opytom-v-upravlenii-lesami-283169117.html
Грузия поделится с Азербайджаном опытом в управлении лесами
Грузия поделится с Азербайджаном опытом в управлении лесами
На уровне министерств Грузия и Азербайджан подписали меморандум, который включает сотрудничество по многим направлениям 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T17:13+0400
2023-10-10T17:13+0400
2023-10-10T17:13+0400
грузия
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общество
азербайджан
отар шамугия
грузино-азербайджанские отношения
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия накопила хороший опыт в области охраны окружающей среды, в том числе в управлении лесами, и поделится своими знаниями с Азербайджаном, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Шамугия провел встречу с делегацией министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, которую возглавлял заместитель министра Вугар Каримов. На встрече стороны обсудили направления будущего сотрудничества и вопросы углубления отношений между министерствами. По словам министра, страны связывают многолетняя дружба и успешное сотрудничество, которое еще более углубится на фоне недавних визитов и встреч на высоком уровне. Шамугия отметил, что на уровне министерств Грузия и Азербайджан подписали меморандум, который включает сотрудничество по многим направлениям. По словам замглавы экологии и природных ресурсов Азербайджана, со своей стороны ведомство поделится с грузинской стороной опытом в области геологии и гидрологии. Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Грузией в сфере обороны >>"Наше желание – перенять опыт Грузии в области управления лесами и создания правовой базы, развития охраняемых территорий, создания/управления биосферными резерватами и других направлений. Со своей стороны мы поделимся опытом в области геологии и гидрологии с нашими грузинскими коллегами", – заявил Каримов. Каримов отметил важность продолжения успешного сотрудничества между странами по многим направлениям и в области охраны окружающей среды и экологии. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Кроме того, Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 979,4 миллиона долларов, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, азербайджан, отар шамугия , грузино-азербайджанские отношения
грузия, новости, общество, азербайджан, отар шамугия , грузино-азербайджанские отношения
Грузия поделится с Азербайджаном опытом в управлении лесами
На уровне министерств Грузия и Азербайджан подписали меморандум, который включает сотрудничество по многим направлениям
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузия накопила хороший опыт в области охраны окружающей среды, в том числе в управлении лесами, и поделится своими знаниями с Азербайджаном, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
Шамугия провел встречу с делегацией министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, которую возглавлял заместитель министра Вугар Каримов. На встрече стороны обсудили направления будущего сотрудничества и вопросы углубления отношений между министерствами.
"Следует отметить, что мы проводим важные реформы в направлении охраны окружающей среды, включая управление лесами и расширение охраняемых территорий. Мы накопили хороший опыт и готовы поделиться им с нашими азербайджанскими коллегами", – сказал Шамугия.
По словам министра, страны связывают многолетняя дружба и успешное сотрудничество, которое еще более углубится на фоне недавних визитов и встреч на высоком уровне.
Шамугия отметил, что на уровне министерств Грузия и Азербайджан подписали меморандум, который включает сотрудничество по многим направлениям.
По словам замглавы экологии и природных ресурсов Азербайджана, со своей стороны ведомство поделится с грузинской стороной опытом в области геологии и гидрологии.
"Наше желание – перенять опыт Грузии в области управления лесами и создания правовой базы, развития охраняемых территорий, создания/управления биосферными резерватами и других направлений. Со своей стороны мы поделимся опытом в области геологии и гидрологии с нашими грузинскими коллегами", – заявил Каримов.
Каримов отметил важность продолжения успешного сотрудничества между странами по многим направлениям и в области охраны окружающей среды и экологии.
"Кавказский регион по биоразнообразию входит в мировую десятку. Грузия и Азербайджан занимают важное место в регионе. Думаю, для обеих сторон будет особенно важно реализовать совместные региональные и трансграничные проекты, которые будут способствовать защите и сохранению биоразнообразия и развитию национальных парков", – сказал Каримов.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Кроме того, Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-августе 2023 года составил 979,4 миллиона долларов, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.