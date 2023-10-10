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Консерватория против Минкульта Грузии: споры по выборам ректора дошли до суда
Консерватория против Минкульта Грузии: споры по выборам ректора дошли до суда
Процесс выборов ректора консерватории стал предметом серьезных споров 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T15:29+0400
2023-10-10T15:29+0400
2023-10-10T15:34+0400
грузия
новости
общество
тея цулукиани
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайства госконсерватории против министерства культуры Грузии с требованием запретить министерству вмешиваться в процесс избрания ректора консерватории, говорится в сообщении министерства. Процедура выборов ректора в Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили была отменена в сентябре этого года по приказу министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани. Ректор избирался Советом консерватории, который состоит из семи членов. После переговоров представителей консерватории и Минкульта было решено дать музыкальному учреждению время для подготовки процедуры выборов в соответствии с законом. У консерватории Грузии прошла акция протеста против решения минкультуры – видео>>Позже выяснилось, что 2 октября 2023 года консерватория подала иск против министерства в Тбилисский городской суд. Консерватория потребовала отменить приказ министра и запретить министерству предпринимать действия, связанные с избранием ректора консерватории, однако ходатайства были отклонены решением суда. В ведомстве отмечают, что "определенные силы в консерватории выбрали путь конфронтации с министерством".Таким образом, приказ министра от 25 сентября остается в силе, и выборы ректора консерватории не могут быть проведены, если консерватория не приведет соответствующую юридическую документацию в соответствие с законом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тея цулукиани, тбилисский городской суд
грузия, новости, общество, тея цулукиани, тбилисский городской суд
Консерватория против Минкульта Грузии: споры по выборам ректора дошли до суда
15:29 10.10.2023 (обновлено: 15:34 10.10.2023)
Процесс выборов ректора консерватории стал предметом серьезных споров
ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайства госконсерватории против министерства культуры Грузии с требованием запретить министерству вмешиваться в процесс избрания ректора консерватории, говорится в сообщении министерства.
Процедура выборов ректора в Тбилисской государственной консерватории им. Вано Сараджишвили была отменена в сентябре этого года по приказу министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани. Ректор избирался Советом консерватории, который состоит из семи членов.
После переговоров представителей консерватории и Минкульта было решено дать музыкальному учреждению время для подготовки процедуры выборов в соответствии с законом.
Позже выяснилось, что 2 октября 2023 года консерватория подала иск против министерства в Тбилисский городской суд. Консерватория потребовала отменить приказ министра и запретить министерству предпринимать действия, связанные с избранием ректора консерватории, однако ходатайства были отклонены решением суда.
"Некоторые представители консерватории на встрече 29 сентября, вероятно, выбрали путь мнимого сотрудничества, пытаясь таким образом выиграть время в надежде, что суд приостановит действие приказа министра, и выборы ректора пройдут с рядом правовых нарушений, как это случалось в 2019 году", – подчеркивают в министерстве.
В ведомстве отмечают, что "определенные силы в консерватории выбрали путь конфронтации с министерством".
Таким образом, приказ министра от 25 сентября остается в силе, и выборы ректора консерватории не могут быть проведены, если консерватория не приведет соответствующую юридическую документацию в соответствие с законом.