https://sputnik-georgia.ru/20231010/lider-natsdvizhenie-vstretitsya-s-eks-ministrom-oborony-gruzii-na-kipre-283167541.html

Лидер "Нацдвижения" отправился на встречу с разыскиваемым экс-министром обороны Грузии

Лидер "Нацдвижения" отправился на встречу с разыскиваемым экс-министром обороны Грузии

При этом Хабеишвили не уточнил, что именно намерен обсудить с Кезерашвили 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T16:31+0400

2023-10-10T16:31+0400

2023-10-10T19:28+0400

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единое национальное движение

кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Хабеишвили отправился на Кипр для встречи с разыскиваемым экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более пяти миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". При этом Хабеишвили не уточнил, что именно намерен обсудить с Кезерашвили.Вместе с Хабеишвили на Кипр отправились и другие лидеры партии, в том числе генеральный секретарь ЕНД Петре Цискаришвили, член политсовета Давид Киркитадзе и региональный секретарь Георгий Ботковели. Раскол в ЕНДО конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера партии Нику Мелия в пассивности в борьбе за Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. На прошлой неделе Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". "Нацдвижение" лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение>>Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, кипр, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, единое национальное движение, кутаисский международный аэропорт