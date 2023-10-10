https://sputnik-georgia.ru/20231010/lider-natsdvizhenie-vstretitsya-s-eks-ministrom-oborony-gruzii-na-kipre-283167541.html
Лидер "Нацдвижения" отправился на встречу с разыскиваемым экс-министром обороны Грузии
Лидер "Нацдвижения" отправился на встречу с разыскиваемым экс-министром обороны Грузии
При этом Хабеишвили не уточнил, что именно намерен обсудить с Кезерашвили 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T16:31+0400
2023-10-10T16:31+0400
2023-10-10T19:28+0400
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давид кезерашвили
единое национальное движение
кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Хабеишвили отправился на Кипр для встречи с разыскиваемым экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более пяти миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". При этом Хабеишвили не уточнил, что именно намерен обсудить с Кезерашвили.Вместе с Хабеишвили на Кипр отправились и другие лидеры партии, в том числе генеральный секретарь ЕНД Петре Цискаришвили, член политсовета Давид Киркитадзе и региональный секретарь Георгий Ботковели. Раскол в ЕНДО конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера партии Нику Мелия в пассивности в борьбе за Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. На прошлой неделе Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". "Нацдвижение" лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение>>Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, кипр, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, единое национальное движение, кутаисский международный аэропорт
грузия, новости, политика, кипр, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, единое национальное движение, кутаисский международный аэропорт
Лидер "Нацдвижения" отправился на встречу с разыскиваемым экс-министром обороны Грузии
16:31 10.10.2023 (обновлено: 19:28 10.10.2023)
При этом Хабеишвили не уточнил, что именно намерен обсудить с Кезерашвили
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Хабеишвили отправился на Кипр для встречи с разыскиваемым экс-министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.
Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более пяти миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение".
"Власти Грузии не разрешают людям, в том числе политическим беженцам, приезжать в Грузию. Я встречусь не только с Кезерашвили, я встречусь со многими патриотически настроенными грузинами", – заявил Хабеишвили телеканалу "Рустави 2" в Кутаисском международном аэропорту.
При этом Хабеишвили не уточнил, что именно намерен обсудить с Кезерашвили.
Вместе с Хабеишвили на Кипр отправились и другие лидеры партии, в том числе генеральный секретарь ЕНД Петре Цискаришвили, член политсовета Давид Киркитадзе и региональный секретарь Георгий Ботковели.
Раскол в ЕНД
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера партии Нику Мелия в пассивности в борьбе за Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
На прошлой неделе Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.