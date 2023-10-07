https://sputnik-georgia.ru/20231007/natsdvizhenie-lishitsya-eks-predsedatelya-meliya-ozvuchil-reshenie-283068640.html

"Нацдвижение" лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение

"Нацдвижение" лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение

Мелия считает, что самую крупную оппозиционную партию в Грузии губит неформальное правление 07.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-07T20:50+0400

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2023-10-07T21:32+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия провел встречу со своими сторонниками для обсуждения целесообразности дальнейшего пребывания в этой партии, но пока решил оставить все как есть. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Левана Хабеишвили, который обвинил Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.В субботу Мелия встречался в Тбилиси со своими сторонники из столицы, а также депутатами сакребуло (местные совещательные органы) разных районов. По его словам, на встрече было около 150 членов сакребуло."Если нас услышит тот, кто должен нас слышать в менеджменте партии, то у них есть шанс сделать возможным единство или диалог о нем. Все зависит от избирателей, членов партии и сторонников. Еще большее все зависит от людей, захвативших бразды правления в партии", – заявил Мелия.По его словам, в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".Мелия vs Хабеишвили: Талаквадзе рассказал, кто чья сердечная и головная боль>>"Если этой партии будет дан шанс на новую жизнь без неформального правления, единство будет возможным", – сказал Мелия. Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.Формула поражения – оппозиционер о призыве Саакашвили>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламентские выборы