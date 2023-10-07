https://sputnik-georgia.ru/20231007/natsdvizhenie-lishitsya-eks-predsedatelya-meliya-ozvuchil-reshenie-283068640.html
"Нацдвижение" лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение
"Нацдвижение" лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение
Мелия считает, что самую крупную оппозиционную партию в Грузии губит неформальное правление 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T20:50+0400
2023-10-07T20:50+0400
2023-10-07T21:32+0400
политика
грузия
новости
ника мелия
леван хабеишвили
михаил саакашвили
единое национальное движение
парламентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/05/260222681_0:97:1280:818_1920x0_80_0_0_3589b6d4d580fa4bb7359baa29e4b50e.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия провел встречу со своими сторонниками для обсуждения целесообразности дальнейшего пребывания в этой партии, но пока решил оставить все как есть. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Левана Хабеишвили, который обвинил Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.В субботу Мелия встречался в Тбилиси со своими сторонники из столицы, а также депутатами сакребуло (местные совещательные органы) разных районов. По его словам, на встрече было около 150 членов сакребуло."Если нас услышит тот, кто должен нас слышать в менеджменте партии, то у них есть шанс сделать возможным единство или диалог о нем. Все зависит от избирателей, членов партии и сторонников. Еще большее все зависит от людей, захвативших бразды правления в партии", – заявил Мелия.По его словам, в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".Мелия vs Хабеишвили: Талаквадзе рассказал, кто чья сердечная и головная боль>>"Если этой партии будет дан шанс на новую жизнь без неформального правления, единство будет возможным", – сказал Мелия. Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.Формула поражения – оппозиционер о призыве Саакашвили>>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/05/260222681_132:85:1156:853_1920x0_80_0_0_10842025b69c08faa51716ff36a5e73c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламентские выборы
политика, грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение, парламентские выборы
"Нацдвижение" лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение
20:50 07.10.2023 (обновлено: 21:32 07.10.2023)
Мелия считает, что самую крупную оппозиционную партию в Грузии губит неформальное правление
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Экс-председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия провел встречу со своими сторонниками для обсуждения целесообразности дальнейшего пребывания в этой партии, но пока решил оставить все как есть.
О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Левана Хабеишвили, который обвинил Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
"Мы решили в ближайшее время встретиться со всеми людьми, для которых важна правда, в том числе в аналогичном формате в разных городах. В ближайшем будущем мы проведем встречу в гораздо более широком формате, где примем окончательное решение", – сказал Мелия.
В субботу Мелия встречался в Тбилиси со своими сторонники из столицы, а также депутатами сакребуло (местные совещательные органы) разных районов. По его словам, на встрече было около 150 членов сакребуло.
"Если нас услышит тот, кто должен нас слышать в менеджменте партии, то у них есть шанс сделать возможным единство или диалог о нем. Все зависит от избирателей, членов партии и сторонников. Еще большее все зависит от людей, захвативших бразды правления в партии", – заявил Мелия.
По его словам, в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии".
"Если этой партии будет дан шанс на новую жизнь без неформального правления, единство будет возможным", – сказал Мелия.
Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии.
После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили.
На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.