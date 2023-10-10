https://sputnik-georgia.ru/20231010/mezhdunarodnyy-studencheskiy-kinofestival-amirani-otkrylsya-v-tbilisi-283177726.html

Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" открылся в Тбилиси

Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" открылся в Тбилиси

Кинофестиваль открылся показом дебютного фильма режиссера Наны Джанелидзе "Семья" (1985) 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T23:09+0400

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культура

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кинофестиваль "амирани"

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" открылся в Тбилиси и продлится до 15 октября, говорится в сообщении мэрии столицы. В этом году фестиваль будет особенно масштабным, так как 2023 год – важная дата для грузинского театра и кино. В этом году грузинский университет театра и кино имени Шота Руставели отмечает свое 100-летие, а кинофакультет – 50-летие. Кинофестиваль открылся показом дебютного фильма режиссера Наны Джанелидзе "Семья" (1985) в кинотеатре "Амирани". Победителей будут выявлять в четырех номинациях: Также вручаются специальные дипломы лучшему звукорежиссеру, оператору и режиссеру. На фестивале принимают участие 11 стран мира: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Великобритания, Молдова, Румыния, Литва, Болгария, Испания и Грузия. Членами жюри кинопрограммы международного конкурса выступают: председатель жюри – оператор Петр Слисковски, (Польша, Киношкола в Лодзи), режиссер Вадим Продан (Молдова, Кишиневская киношкола) и Тео Хатиашвили, кинокритик. Также в рамках фестиваля в третий раз пройдет индустриальная площадка "Питчинг-форум", организованная Общественным вещателем Грузии. Форум помогает начинающим кинематографистам и продюсерам развивать свои проекты, правильно их презентовать и находить финансирование. Тбилисский международный студенческий кинофестиваль назвал своих победителей >>Победители форума получат призы Общественного вещателя Грузии и техническую поддержку компании "Джагагрип" для своей дальнейшей работы. Фестиваль закроется 15 октября в 19:00 в кинотеатре "Амирани", где пройдет церемония награждения и показ фильма-победителя. Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" был основан в 80-х годах прошлого века. Фестиваль наградил многих выдающихся режиссеров в их студенческий период. Возрожденный в 2007 году фестиваль с многолетней историей и обновленным лицом подключился к развитию и поддержке мирового кинопроцесса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, кинофестиваль "амирани"