https://sputnik-georgia.ru/20231010/mezhdunarodnyy-studencheskiy-kinofestival-amirani-otkrylsya-v-tbilisi-283177726.html
Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" открылся в Тбилиси
Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" открылся в Тбилиси
Кинофестиваль открылся показом дебютного фильма режиссера Наны Джанелидзе "Семья" (1985) 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T23:09+0400
2023-10-10T23:09+0400
2023-10-10T23:26+0400
грузия
культура
новости
кинофестиваль "амирани"
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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" открылся в Тбилиси и продлится до 15 октября, говорится в сообщении мэрии столицы. В этом году фестиваль будет особенно масштабным, так как 2023 год – важная дата для грузинского театра и кино. В этом году грузинский университет театра и кино имени Шота Руставели отмечает свое 100-летие, а кинофакультет – 50-летие. Кинофестиваль открылся показом дебютного фильма режиссера Наны Джанелидзе "Семья" (1985) в кинотеатре "Амирани". Победителей будут выявлять в четырех номинациях: Также вручаются специальные дипломы лучшему звукорежиссеру, оператору и режиссеру. На фестивале принимают участие 11 стран мира: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Великобритания, Молдова, Румыния, Литва, Болгария, Испания и Грузия. Членами жюри кинопрограммы международного конкурса выступают: председатель жюри – оператор Петр Слисковски, (Польша, Киношкола в Лодзи), режиссер Вадим Продан (Молдова, Кишиневская киношкола) и Тео Хатиашвили, кинокритик. Также в рамках фестиваля в третий раз пройдет индустриальная площадка "Питчинг-форум", организованная Общественным вещателем Грузии. Форум помогает начинающим кинематографистам и продюсерам развивать свои проекты, правильно их презентовать и находить финансирование. Тбилисский международный студенческий кинофестиваль назвал своих победителей >>Победители форума получат призы Общественного вещателя Грузии и техническую поддержку компании "Джагагрип" для своей дальнейшей работы. Фестиваль закроется 15 октября в 19:00 в кинотеатре "Амирани", где пройдет церемония награждения и показ фильма-победителя. Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" был основан в 80-х годах прошлого века. Фестиваль наградил многих выдающихся режиссеров в их студенческий период. Возрожденный в 2007 году фестиваль с многолетней историей и обновленным лицом подключился к развитию и поддержке мирового кинопроцесса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, кинофестиваль "амирани"
грузия, культура, новости, кинофестиваль "амирани"
Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" открылся в Тбилиси
23:09 10.10.2023 (обновлено: 23:26 10.10.2023)
Кинофестиваль открылся показом дебютного фильма режиссера Наны Джанелидзе "Семья" (1985)
ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" открылся в Тбилиси и продлится до 15 октября, говорится в сообщении мэрии столицы.
В этом году фестиваль будет особенно масштабным, так как 2023 год – важная дата для грузинского театра и кино. В этом году грузинский университет театра и кино имени Шота Руставели отмечает свое 100-летие, а кинофакультет – 50-летие.
Кинофестиваль открылся показом дебютного фильма режиссера Наны Джанелидзе "Семья" (1985) в кинотеатре "Амирани".
Победителей будут выявлять в четырех номинациях:
Лучший студенческий художественный фильм;
Лучший студенческий документальный фильм;
Лучший студенческий анимационный фильм;
Также вручаются специальные дипломы лучшему звукорежиссеру, оператору и режиссеру.
На фестивале принимают участие 11 стран мира: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Великобритания, Молдова, Румыния, Литва, Болгария, Испания и Грузия.
Членами жюри кинопрограммы международного конкурса выступают: председатель жюри – оператор Петр Слисковски, (Польша, Киношкола в Лодзи), режиссер Вадим Продан (Молдова, Кишиневская киношкола) и Тео Хатиашвили, кинокритик.
Также в рамках фестиваля в третий раз пройдет индустриальная площадка "Питчинг-форум", организованная Общественным вещателем Грузии. Форум помогает начинающим кинематографистам и продюсерам развивать свои проекты, правильно их презентовать и находить финансирование.
Победители форума получат призы Общественного вещателя Грузии и техническую поддержку компании "Джагагрип" для своей дальнейшей работы.
Фестиваль закроется 15 октября в 19:00 в кинотеатре "Амирани", где пройдет церемония награждения и показ фильма-победителя.
Международный студенческий кинофестиваль "Амирани" был основан в 80-х годах прошлого века. Фестиваль наградил многих выдающихся режиссеров в их студенческий период. Возрожденный в 2007 году фестиваль с многолетней историей и обновленным лицом подключился к развитию и поддержке мирового кинопроцесса.