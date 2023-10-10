https://sputnik-georgia.ru/20231010/otmyvanie-deneg-v-gruzii--sud-prigovoril-moshennikov-k-10-godam-tyurmy-283177290.html

Отмывание денег в Грузии – суд приговорил мошенников к 10 годам тюрьмы

Отмывание денег в Грузии – суд приговорил мошенников к 10 годам тюрьмы

Согласно приговору, юридическое лицо, проходящее по этому же делу, было оштрафовано на 200 тысяч лари 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T22:46+0400

2023-10-10T22:46+0400

2023-10-10T23:03+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Тбилисский городской суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал двух человек виновными в получении обманным путем крупной суммы денег и легализации незаконных доходов, приговорив к 10 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры. Согласно приговору, юридическое лицо, проходящее по этому же делу, было оштрафовано на 200 тысяч лари. В пользу государства были конфискованы четыре объекта недвижимости стоимостью 311 652 лари, два автомобиля, а также деньги, изъятые с банковских счетов обвиняемых и зарегистрированных на их имя компаний. Для большей достоверности обвиняемые предоставили потерпевшим ложную информацию о доходах, прибыли и управлении активами компании на несколько десятков миллионов евро. Члены преступной группы в период май-июль 2020 года обманным путем вынудили потерпевших зачислить 600 тысяч евро, якобы предназначенные для инвестиций. Впоследствии в целях отмывания денег обвиняемые конвертировали доходы, полученные преступным путем, и переводили их на личные банковские счета одного из обвиняемых, а также других компаний, принадлежащих им и находящихся в их собственности, посредством многочисленных транзакций с фиктивными назначениями. В Тбилиси раскрыли сеть мошенничества с квартирами: задержаны два человека >>Таким образом, члены преступной группы легализовали незаконные доходы в размере 1 898 880 лари, 39 550 евро и 9 тысяч долларов США. Преступная схема была раскрыта правоохранителями в апреле 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии