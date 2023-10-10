https://sputnik-georgia.ru/20231010/politiki-ne-dolzhny-skryvat-svoyu-pozitsiyu--deputat-ot-partii-girchi-283178423.html
Политики не должны скрывать свою позицию – депутат от партии "Гирчи"
Политики не должны скрывать свою позицию – депутат от партии "Гирчи"
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление... 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T23:56+0400
2023-10-10T23:56+0400
2023-10-11T00:12+0400
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тамара черголеишвили
гига бокерия
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еврокомиссия
европейская грузия
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Политики не должны скрывать своей позиции по поводу получения Грузией статуса кандидата в ЕС и следовать примеру членов "Европейской Грузии" Тамар Черголеишвили и Гиги Бокерия, заявил депутат парламента от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Грузия уверенно выполняет рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС – Вольский >>Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Кроме того, в правящей партии заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тамара черголеишвили, гига бокерия, яго хвичия, еврокомиссия, европейская грузия, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, тамара черголеишвили, гига бокерия, яго хвичия, еврокомиссия, европейская грузия, грузия - евросоюз
Политики не должны скрывать свою позицию – депутат от партии "Гирчи"
23:56 10.10.2023 (обновлено: 00:12 11.10.2023)
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Политики не должны скрывать своей позиции по поводу получения Грузией статуса кандидата в ЕС и следовать примеру членов "Европейской Грузии" Тамар Черголеишвили и Гиги Бокерия, заявил депутат парламента от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Тамар Черголеишвили и Гига Бокерия неоднократно говорили, что в условиях "Грузинской мечты" Грузия не должна получить статус кандидата. Они это не скрывают, и это их политическая позиция. Такая позиция есть у других членов оппозиции, но они не осмеливаются об этом говорить. Члены "Европейской Грузии" отличаются смелостью, и я приветствую это. Лучше защищать свою позицию", – сказал Хвичия журналистам.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Кроме того, в правящей партии заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.