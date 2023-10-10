https://sputnik-georgia.ru/20231010/putin-obostrenie-v-izraile--proval-politiki-ssha--283175861.html

Путин: обострение в Израиле – провал политики США

Путин: обострение в Израиле – провал политики США

По мнению российского президента, Вашингтон давил как на Израиль, так и на Палестину, продвигая только собственные интересы 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T22:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Обострение в Израиле – это яркий пример провала политики США на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани."И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", – сказал Путин.Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение.Атака на Израиль: война меняет ориентацию >>Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО. США выразили поддержку Израилю и 8 октября направили первую партию военной помощи. По данным СМИ, власти Израиля попросили США пополнить запас ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов."Железный купол" – система ПРО, которая находится на вооружении ЦАХАЛ с 2011 года.Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.МИД Китая выступил против расширения палестино-израильского конфликта, надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мираРеакция первых лиц Грузии на события в Израиле >>ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев.Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, израиль, сша, палестина, владимир путин, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке