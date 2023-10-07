Реакция первых лиц Грузии на события в Израиле
18:31 07.10.2023 (обновлено: 18:43 07.10.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIГород Ашкелон в Израиле подвергся крупному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Террору и бесчеловечности не должно быть места в нашем современном мире, сказала президент Грузии
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Ираклий Гарибашвили строго осудили массированный ракетный обстрел Израиля, в результате которого погибли люди.
В субботу военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет из сектора Газа. По последним данным, погибли 40 и пострадали 779 израильтян. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Минздрав Палестины заявил о более чем 160 погибших и 931 раненом.
"Я глубоко обеспокоена последней эскалацией в Израиле и гибелью невинных людей. Грузия выражает полную солидарность с Государством Израиль в эти трудные моменты. Террору и бесчеловечности не должно быть места в нашем современном мире", – написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети Х.
Deeply concerned with the recent escalation in 🇮🇱 and the loss of innocent human lives. 🇬🇪 stands in full solidarity with the State of Israel in these difficult moments.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 7, 2023
Terror and inhumanity should have no place in our modern world.
Премьер-министр Грузии назвал массированную ракетную атаку на Израиль терроризмом.
"Я решительно осуждаю ужасную террористическую атаку на Государство Израиль и израильских граждан, гибель людей и нанесение серьезных повреждений многим людям. От всего сердца соболезную правительству и народу Государства Израиль и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – написал Гарибашвили.
I strongly condemn terrible terrorists attack on the state of Israel and Israeli citizens, the loss of lives, and serious injuries to many. Heartfelt condolences to the Government and People of the State of Israel, wishing speedy recovery to all those injured.— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) October 7, 2023
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
В свою очередь президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
© AFP 2023 / BASHAR TALEBМесто ракетного удара на территории Израиля близ северной границы сектора Газа
Место ракетного удара на территории Израиля близ северной границы сектора Газа
© AFP 2023 / BASHAR TALEB
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Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIГород Ашкелон в Израиле подвергся крупному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа
Город Ашкелон в Израиле подвергся крупному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами.
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Москва выразила серьезную озабоченность из-за эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и призвала стороны к прекращению огня и отказу от насилия.