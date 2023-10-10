https://sputnik-georgia.ru/20231010/silnyy-veter-v-tbilisi-zdanie-s-obrushevsheysya-stenoy-budet-demontirovano-283155881.html

Сильный ветер в Тбилиси: здание с обрушившейся стеной будет демонтировано

Сильный ветер в Тбилиси: здание с обрушившейся стеной будет демонтировано

Службы мэрии Тбилиси и МВД Грузии работали всю ночь, чтобы устранить последствия непогоды 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T12:35+0400

2023-10-10T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Здание, стена которой обрушилась накануне во время сильного ветра в Тбилиси, будет демонтировано, заявил мэр столицы Каха Каладзе во время видеовключения. Сильный порывистый ветер создал серьезные проблемы в Тбилиси – повалил деревья, обрушил стену и повредил электрокабели. На улице Мариджани имел место факт обрушения стены, из-за чего несколько машин были повреждены. Накануне ветер создал проблемы в районах Ваке и Сабуртало. По словам мэра, были зафиксированы факты падения деревьев, из-за чего временно были закрыты конкретные улицы, повреждены автомобили. Из-за падения деревьев в столице возникли пробки. Повреждены машины и электрокабели – в Тбилиси бушует ветер>>На данный момент центральные улицы открыты и передвижение свободное. В мэрии задействована "горячая линия": 272-22-22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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