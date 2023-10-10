https://sputnik-georgia.ru/20231010/silnyy-veter-v-tbilisi-zdanie-s-obrushevsheysya-stenoy-budet-demontirovano-283155881.html
Сильный ветер в Тбилиси: здание с обрушившейся стеной будет демонтировано
Сильный ветер в Тбилиси: здание с обрушившейся стеной будет демонтировано
Службы мэрии Тбилиси и МВД Грузии работали всю ночь, чтобы устранить последствия непогоды 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T12:35+0400
2023-10-10T12:35+0400
2023-10-10T13:16+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Здание, стена которой обрушилась накануне во время сильного ветра в Тбилиси, будет демонтировано, заявил мэр столицы Каха Каладзе во время видеовключения. Сильный порывистый ветер создал серьезные проблемы в Тбилиси – повалил деревья, обрушил стену и повредил электрокабели. На улице Мариджани имел место факт обрушения стены, из-за чего несколько машин были повреждены. Накануне ветер создал проблемы в районах Ваке и Сабуртало. По словам мэра, были зафиксированы факты падения деревьев, из-за чего временно были закрыты конкретные улицы, повреждены автомобили. Из-за падения деревьев в столице возникли пробки. Повреждены машины и электрокабели – в Тбилиси бушует ветер>>На данный момент центральные улицы открыты и передвижение свободное. В мэрии задействована "горячая линия": 272-22-22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, происшествия, тбилиси, каха каладзе
Сильный ветер в Тбилиси: здание с обрушившейся стеной будет демонтировано
12:35 10.10.2023 (обновлено: 13:16 10.10.2023)
Службы мэрии Тбилиси и МВД Грузии работали всю ночь, чтобы устранить последствия непогоды
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Здание, стена которой обрушилась накануне во время сильного ветра в Тбилиси, будет демонтировано, заявил мэр столицы Каха Каладзе во время видеовключения.
Сильный порывистый ветер создал серьезные проблемы в Тбилиси – повалил деревья, обрушил стену и повредил электрокабели. На улице Мариджани имел место факт обрушения стены, из-за чего несколько машин были повреждены.
"Распространилась неправильная информация, что якобы это был строительный объект. Это объект компании "Центр поинт" на улице Мариджани, где строительные работы начались много лет назад, однако здание не завершено и населения там никогда не было. Решение данной проблемы начато. Здание должно быть демонтировано", – заявил Каладзе.
Накануне ветер создал проблемы в районах Ваке и Сабуртало. По словам мэра, были зафиксированы факты падения деревьев, из-за чего временно были закрыты конкретные улицы, повреждены автомобили. Из-за падения деревьев в столице возникли пробки.
На данный момент центральные улицы открыты и передвижение свободное.
В мэрии задействована "горячая линия": 272-22-22.