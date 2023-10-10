https://sputnik-georgia.ru/20231010/solnechnoe-zatmenie-v-oktyabre-2023-primety-chto-nelzya-delat-283175177.html

Солнечное затмение в октябре 2023: приметы, что нельзя делать?

Солнечное затмение в октябре 2023: приметы, что нельзя делать?

Кольцеобразное солнечное затмение начнется 14 октября в 19:05 по тбилисскому времени – разные фазы астрономического явления увидят из Северной и Южной Америки... 10.10.2023, Sputnik Грузия

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справки

солнечное затмение

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Солнечные и лунные затмения с древних времен вызывали у людей суеверный страх – многие и в наши дни, несмотря на технический прогресс, верят в приметы и считают эти и другие астрономические явления предвестниками разных несчастий, в том числе голода, эпидемий и войн. Что нельзя делать во время кольцеобразного солнечного затмения, а также о приметах, связанных с этим небесным явлением, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в день кольцеобразного солнечного затмения нельзя делать крупные и дорогие приобретения, рисковать, объедаться и напиваться, заводить новые знакомства и так далее. В период солнечного затмения нельзя отправляться в путешествие и долго управлять автомобилем. По статистике, во время затмений случаи ДТП учащаются. Нельзя в солнечное затмение конфликтовать и выяснять отношения – это плохая примета, так как в эти дни возрастает и число разводов. По народным приметам начинать что-то новое в солнечное затмение нельзя – удача может от вас отвернуться. Планировать операции и радикально менять имидж в солнечное затмение нельзя – по приметам это привлечет болезни и неприятности. Народные приметы Приметы на солнечное затмение в целом очень противоречивы: одни сулят хорошие изменения, другие предсказывают бедствия. Так, например, попасть под дождь в солнечное затмение – хорошая примета, а каблук сломать или подвернуть ногу – плохая. Открывать окна во время солнечного затмения нельзя – это примета, предсказывающая неприятности, а вот избавиться от всего старого – хорошая. Так что смело обновляйте гардероб, однако не забывайте, что транжирить в солнечное затмение – плохая примета, привлекающая безденежье и нищету. Урожай по приметам в год кольцеобразного солнечного затмения бывает небогатый, да и плохо хранится. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20231009/osenniy-koridor-zatmeniy-2023-chto-nelzya-delat-sovety-astrologov-283143367.html

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справки , солнечное затмение