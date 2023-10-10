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Стоимость строительства в Грузии выросла в августе – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в августе – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочим на 1,6% 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T09:01+0400
2023-10-10T09:01+0400
2023-10-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2023 года выросла на 1% по сравнению с июлем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочим на 1,6%, а также на транспортировку, топливо и электроэнергию на 1,6%.В августе 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 10,9%, что было вызвано ростом зарплаты на 28,1% и цен на стройматериалы на 6,2%.Сколько объектов построено в Грузии за полгода – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, цены
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, цены
Стоимость строительства в Грузии выросла в августе – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочим на 1,6%
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2023 года выросла на 1% по сравнению с июлем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочим на 1,6%, а также на транспортировку, топливо и электроэнергию на 1,6%.
В августе 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 10,9%, что было вызвано ростом зарплаты на 28,1% и цен на стройматериалы на 6,2%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.