https://sputnik-georgia.ru/20231010/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla--v-avguste--novaya-statistika-283146902.html

Стоимость строительства в Грузии выросла в августе – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии выросла в августе – новая статистика

Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочим на 1,6% 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за август 2023 года выросла на 1% по сравнению с июлем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения зарплаты рабочим на 1,6%, а также на транспортировку, топливо и электроэнергию на 1,6%.В августе 2023 года, по сравнению с февралем 2022 года, Индекс стоимости строительства вырос на 10,9%, что было вызвано ростом зарплаты на 28,1% и цен на стройматериалы на 6,2%.Сколько объектов построено в Грузии за полгода – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, цены