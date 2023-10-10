https://sputnik-georgia.ru/20231010/viktor-orban-pribyl-v-tbilisi-s-ofitsialnym-vizitom-283164048.html

Виктор Орбан прибыл в Тбилиси с официальным визитом

Виктор Орбан прибыл в Тбилиси с официальным визитом

Состоится заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, по итогам которого будет подписан меморандум 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T15:08+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию в составе делегации, сообщает пресс-служба правительства. Премьер-министра Венгрии в Тбилисском международном аэропорту встречали министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Венгрии Тамар Лилуашвили и посол Венгрии в Грузии Анна Мария Шико. В рамках визита запланирована личная встреча Орбана с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Премьер-министры Грузии и Венгрии выступят с совместными заявлениями для СМИ. Кроме того, состоится заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, после чего будет подписан меморандум. ЕС должен исправить ошибку – глава парламента Венгрии об отказе Грузии в статусе кандидата >>Орбан прибыл в Тбилиси вместе с супругой Анико Леваи. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венгрия, виктор орбан, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили