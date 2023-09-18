https://sputnik-georgia.ru/20230918/es-dolzhen-ispravit-oshibku--glava-parlamenta-vengrii-ob-otkaze-gruzii-v-statuse-kandidata-282359046.html

ЕС должен исправить ошибку – глава парламента Венгрии об отказе Грузии в статусе кандидата

ЕС должен исправить ошибку – глава парламента Венгрии об отказе Грузии в статусе кандидата

ЕС должен принять решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата до конца 2023 года 18.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-18T13:26+0400

2023-09-18T13:26+0400

2023-09-18T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Отказ Евросоюза предоставить Грузии статус страны- кандидата на вступление в объединение в июне 2022 года был ошибкой – Грузия не просто заслуживает такого статуса, но и во всех смыслах является частью Европы, заявил спикер Нацсобрания Венгрии Ласло Кевер на совместной пресс-конференции с главой парламента Грузии Шалвой Папуашвили в Тбилиси. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Спикер Нацсобрания Венгрии отметил, что христианство – это основа Европы в целом.Кроме того, по его словам, Грузия находится не на последних строчках, а на первом или втором месте по гармонизации законодательства для вступления в Евросоюз. Кевер отметил, что во второй половине следующего года Венгрия станет страной-председателем Европейского совета, и они уверены, что Грузия добьется еще большего прогресса на пути евроинтеграции. Грузия не смирится с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС – премьер>>Между тем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что страна приветствует и ценит заявления на высоком уровне венгерской стороны, которая четко и безоговорочно поддерживает Грузию на пути к вступлению в Евросоюз. По словам главы грузинского законодательного органа, на встрече с венгерским коллегой стороны обсудили ход выполнения Грузией 12 рекомендаций ЕС. "Для Грузии важен опыт всех стран-членов, в том числе Венгрии, в вопросах вступления в ЕС. Мы готовы к деловому и предметному диалогу. Еще раз благодарю коллегу за приезд. Мы продолжим работать над укреплением нашего стратегического партнерства с большой энергией и решимостью", – отметил Папуашвили. Грузия в ожидании статусаГрузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. "50/50" – Кобахидзе оценил шансы Грузии на предоставление статуса кандидата ЕС>>Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, венгрия, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз