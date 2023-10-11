https://sputnik-georgia.ru/20231011/moshennichestvo-s-kvartirami-v-tbilisi--v-afere-na-million-dollarov-zameshany-notariusy-283192482.html

Мошенничество с квартирами в Тбилиси – в афере на миллион долларов замешаны нотариусы

Мошенничество с квартирами в Тбилиси – в афере на миллион долларов замешаны нотариусы

Нотариусы получали вознаграждение от мошенников за оформление нужных сделок 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T14:45+0400

2023-10-11T14:45+0400

2023-10-11T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала двух нотариусов и одного помощника нотариуса за махинации с квартирами – речь идет о сумме более чем 2,6 миллиона лари (около миллиона долларов), сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования было установлено, что два нотариуса и помощник нотариуса помогали членам организованной преступной группы (ОПГ) в завладении крупными денежными суммами граждан, которые интересовались арендой квартир за отступные. Члены ОПГ представлялись потерпевшим маклерами (торговыми посредниками) и предлагали помощь с арендой. В качестве собственников квартир они представляли членов этой же преступной группы, а чтобы войти в доверие, нотариально заверяли договоры у обвиняемых. Чтобы помочь членам преступной группы, нотариусы и помощник нотариуса не разъяснили потерпевшим содержание и правовые последствия нотариальной сделки.Вместо договоров о кредите, ипотеке или пользовании квартирой, которые решили бы вопрос о передаче жилплощади в собственность потерпевших в случае невозврата денежных средств участниками ОПГ, задержанные обманным путем оформили потерпевшим договоры займа. В Тбилиси раскрыли сеть мошенничества с квартирами: задержаны два человека>>Взамен нотариусы получали от членов преступной группы определенную сумму денег за подписание каждого договора. Члены ОПГ с помощью нотариусов обманным путем завладели крупной суммой в размере 2 686 700 лари (около миллиона долларов США), принадлежащей 94 потерпевшим. Задержанным будет предъявлено обвинение в содействии организованной преступной группе в совершении мошенничества в крупном размере с использованием своего служебного положения, что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для задержанных содержания под стражей в качестве меры пресечения. Что касается членов ОПГ, то им предъявлены обвинения и по другим уголовным делам. Расследование продолжается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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