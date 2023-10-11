https://sputnik-georgia.ru/20231011/mvf-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-283180789.html
МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии
МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии
Темп роста потребительских цен в Грузии увеличится до 2,4% в этом году, до 2,7% – в следующем году 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T10:02+0400
2023-10-11T10:02+0400
2023-10-11T10:02+0400
грузия
экономика
новости
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494180_922:608:3072:1817_1920x0_80_0_0_aa2e3674b198c5b2ecd5b47a1fb122a8.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 6% до 6,2%, говорится в октябрьском обзоре финансового института. Кроме того, МВФ прогнозирует рост ВВП Грузии на 4,8% в 2024 году. Согласно прогнозу, ожидается, что темп роста потребительских цен в Грузии увеличится до 2,4% в этом году и до 2,7% в следующем году. По данным МВФ, безработица составит 18,4% в 2023 году и 18,6% в 2024 году. Другие прогнозы Правительство Грузии во второй половине сентября увеличило прогноз роста экономики с 5% до 6,5%. В августе Национальный банк Грузии увеличил прогноз годового роста экономики в 2023 году с 5 до 6%. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии >>Это уже второй пересмотр прогноза роста ВВП. Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%. Кроме того, в начале октября Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4,4% до 5,9. Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидают, что экономика Грузии вырастет до 6% в 2023 году. Прогноз роста экономики в миреСогласно отчету Международного валютного фонда, предполагается замедление темпов роста мировой экономики с 3,5% в 2022 году до 3% процентов в 2023 году и 2,9% в 2024 году, что значительно ниже исторического среднего показателя (2000-2019 годы) в 3,8%. По прогнозам МВФ, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ожидается умеренное снижение темпов роста ВВП с 4,1% в 2022 году до 4% как в 2023, так и в 2024 году. Кроме того, финансовый институт ожидает, что глобальная инфляция будет неуклонно снижаться с 8,7% в 2022 году до 6,9% в 2023 году и 5,8% в 2024 году из-за ужесточения монетарной политики, чему способствует снижение международных цен на сырьевые товары. В целом прогнозируется, что базовая инфляция будет снижаться более постепенно, и в большинстве случаев ожидается, что инфляция не вернется к целевому показателю до 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494180_1549:616:3072:1758_1920x0_80_0_0_6d630dd9a2d7ee1cb9fe2bd129c9d2d7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, мвф
грузия, экономика, новости, мвф
МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии
Темп роста потребительских цен в Грузии увеличится до 2,4% в этом году, до 2,7% – в следующем году
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 6% до 6,2%, говорится в октябрьском обзоре финансового института.
Кроме того, МВФ прогнозирует рост ВВП Грузии на 4,8% в 2024 году.
Согласно прогнозу
, ожидается, что темп роста потребительских цен в Грузии увеличится до 2,4% в этом году и до 2,7% в следующем году.
По данным МВФ, безработица составит 18,4% в 2023 году и 18,6% в 2024 году.
Другие прогнозы
Правительство Грузии во второй половине сентября увеличило прогноз роста экономики с 5% до 6,5%.
В августе Национальный банк Грузии увеличил прогноз годового роста экономики в 2023 году с 5 до 6%.
Это уже второй пересмотр прогноза роста ВВП. Нацбанк Грузии 11 мая повысил ожидаемый в 2023 году рост экономики до 5% по сравнению с 2022 годом. Изначально главный финансовый институт страны прогнозировал, что ВВП в Грузии вырастет до 4%.
Кроме того, в начале октября Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4,4% до 5,9. Азиатский банк развития (АБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидают, что экономика Грузии вырастет до 6% в 2023 году.
Прогноз роста экономики в мире
Согласно отчету Международного валютного фонда, предполагается замедление темпов роста мировой экономики с 3,5% в 2022 году до 3% процентов в 2023 году и 2,9% в 2024 году, что значительно ниже исторического среднего показателя (2000-2019 годы) в 3,8%.
"В странах с развитой экономикой этот показатель замедлится с 2,6% в 2022 году до 1,5% в 2023 году и 1,4% в 2024 году, поскольку ужесточение политики начинает оказывать негативное влияние", – говорится в документе организации.
По прогнозам МВФ, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ожидается умеренное снижение темпов роста ВВП с 4,1% в 2022 году до 4% как в 2023, так и в 2024 году.
Кроме того, финансовый институт ожидает, что глобальная инфляция будет неуклонно снижаться с 8,7% в 2022 году до 6,9% в 2023 году и 5,8% в 2024 году из-за ужесточения монетарной политики, чему способствует снижение международных цен на сырьевые товары.
В целом прогнозируется, что базовая инфляция будет снижаться более постепенно, и в большинстве случаев ожидается, что инфляция не вернется к целевому показателю до 2025 года.