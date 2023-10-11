https://sputnik-georgia.ru/20231011/poshlina-na-eksport-zerna-iz-rossii-prodolzhaet-rasti-283181291.html
Пошлина на экспорт зерна из России продолжает расти
Пошлина на экспорт зерна из России продолжает расти
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T07:32+0400
2023-10-11T07:32+0400
2023-10-11T07:32+0400
россия
экономика
новости
зерно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267095304_621:724:2975:2048_1920x0_80_0_0_271d7581cf3c9eccb6e8869f591f35a9.jpg
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу с 11 октября.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 октября включительно вырастет до 5224 рублей за тонну, пошлина на вывоз ячменя уменьшится до 1166,1 рубля, на экспорт кукурузы пошлина вырастет до 3120,8 рубля за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 4 по 10 октября включительно составляет 4564,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя – 1251,1 рубля, на экспорт кукурузы – 2853,8 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267095304_951:619:2856:2048_1920x0_80_0_0_442dcc39cbf4eea2ae96a0d4aa76325f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, экономика, новости, зерно
россия, экономика, новости, зерно
Пошлина на экспорт зерна из России продолжает расти
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу с 11 октября.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 октября включительно вырастет до 5224 рублей за тонну, пошлина на вывоз ячменя уменьшится до 1166,1 рубля, на экспорт кукурузы пошлина вырастет до 3120,8 рубля за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 4 по 10 октября включительно составляет 4564,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя – 1251,1 рубля, на экспорт кукурузы – 2853,8 рубля за тонну, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.
Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).