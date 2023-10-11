https://sputnik-georgia.ru/20231011/poshlina-na-eksport-zerna-iz-rossii-prodolzhaet-rasti-283181291.html

Пошлина на экспорт зерна из России продолжает расти

Пошлина на экспорт зерна из России продолжает расти

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Россия увеличила экспортные пошлины на пшеницу с 11 октября.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 октября включительно вырастет до 5224 рублей за тонну, пошлина на вывоз ячменя уменьшится до 1166,1 рубля, на экспорт кукурузы пошлина вырастет до 3120,8 рубля за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 4 по 10 октября включительно составляет 4564,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя – 1251,1 рубля, на экспорт кукурузы – 2853,8 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (до 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.Согласно статистике, в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеницу и меслин общим весом 44,1 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов (на 17,2% больше, чем в январе-апреле 2022 года), а также пшеничную муку весом 57,2 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов (на 6,2% больше, чем за отчетный период 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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