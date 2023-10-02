https://sputnik-georgia.ru/20231002/gruziya-uvelichivaet-poshlinu-na-import-muki-282888930.html
Грузия увеличивает пошлину на импорт муки
Грузия увеличивает пошлину на импорт муки
Необходимость в увеличении размера пошлины на импорт муки возникла в связи с тем, что импорт товара за эти месяцы вновь растет, заявил замминистра 02.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-02T22:35+0400
2023-10-02T22:35+0400
2023-10-02T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Правительство Грузии продлило временную пошлину на импорт пшеничной муки до 1 марта 2024 года и увеличило размер налога на 25%, заявил заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе на брифинге после заседания правительства. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. Как пояснил Насаридзе, необходимость в увеличении размера пошлины на импорт муки возникла в связи с тем, что импорт товара за эти месяцы вновь растет. По его словам, это связано вновь и вновь с нестабильным формированием цен, с обильным урожаем в мире. Как отметил замминистра, учитывая погодные условия текущего года, урожай пшеницы в этом году в Грузии низкого качества. Кроме того, по информации Насаридзе, правительство решило ввести дополнительные пошлины на импорт ячменя и отрубей в размере 100 лари за одну тонну. Вступила в силу пошлина Грузии на импорт муки из России >>"Считаем, что принятое решение во многом поможет местным производителям пшеницы реализовать выращенную пшеницу по такой цене, чтобы они смогли продолжить свою деятельность и продолжать вносить вклад в экономику страны, которая до сих пор характеризовалась растущими тенденциями", – сказал он. Замминистра отметил, что решение относительно повышения пошлины на муку не повлияет на стоимость хлеба и продукт первой необходимости в Грузии не подорожает. Насаридзе отметил, что министерство постоянно находится на связи с производителями пшеницы, перерабатывающим сектором и в целом с представителями сферы. "Соответственно, этим решениям предшествовали активные встречи, совместная разработка пакета помощи и в зависимости от необходимости временного механизма. Учитывая рыночную ситуацию, эти решения будут скорректированы в дальнейшем", – отметил он. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>По статистике, в январе-июле 2023 года Грузия импортировала муку на сумму 26,9 миллиона долларов, 26,1 миллиона приходится на Россию, откуда завезли 93,4 тысячи тонн. Что касается пшеницы, в январе-марте в страну завезли зерно на сумму 13 миллионов долларов, 12,5 миллиона импорта составила Россия, откуда завезли 39,6 тысячи тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, россия, хлеб
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, россия, хлеб
Грузия увеличивает пошлину на импорт муки
22:35 02.10.2023 (обновлено: 22:46 02.10.2023)
Необходимость в увеличении размера пошлины на импорт муки возникла в связи с тем, что импорт товара за эти месяцы вновь растет, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Правительство Грузии продлило временную пошлину на импорт пшеничной муки до 1 марта 2024 года и увеличило размер налога на 25%, заявил заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Тенгиз Насаридзе на брифинге после заседания правительства.
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. Ожидается, что нововведение повысит конкурентоспособность грузинской пшеницы и будет содействовать ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба.
"Мы приняли решение ввести дополнительную плату в размере 50 лари за тонну муки, то есть всего 250 лари... Естественно, срок будет продлен. По согласованной версии этот механизм будет действовать до 1 марта. Мы будем наблюдать за ситуацией, и если возникнет необходимость вмешательства до или после, мы будем действовать соответствующим образом", – заявил замминистра.
Как пояснил Насаридзе, необходимость в увеличении размера пошлины на импорт муки возникла в связи с тем, что импорт товара за эти месяцы вновь растет.
По его словам, это связано вновь и вновь с нестабильным формированием цен, с обильным урожаем в мире.
Как отметил замминистра, учитывая погодные условия текущего года, урожай пшеницы в этом году в Грузии низкого качества.
Кроме того, по информации Насаридзе, правительство решило ввести дополнительные пошлины на импорт ячменя и отрубей в размере 100 лари за одну тонну.
"Считаем, что принятое решение во многом поможет местным производителям пшеницы реализовать выращенную пшеницу по такой цене, чтобы они смогли продолжить свою деятельность и продолжать вносить вклад в экономику страны, которая до сих пор характеризовалась растущими тенденциями", – сказал он.
Замминистра отметил, что решение относительно повышения пошлины на муку не повлияет на стоимость хлеба и продукт первой необходимости в Грузии не подорожает.
"Решение будет способствовать реализации местной пшеницы", – отметил Насаридзе.
Насаридзе отметил, что министерство постоянно находится на связи с производителями пшеницы, перерабатывающим сектором и в целом с представителями сферы.
"Соответственно, этим решениям предшествовали активные встречи, совместная разработка пакета помощи и в зависимости от необходимости временного механизма. Учитывая рыночную ситуацию, эти решения будут скорректированы в дальнейшем", – отметил он.
Трудные времена
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна.
По статистике, в январе-июле 2023 года Грузия импортировала муку на сумму 26,9 миллиона долларов, 26,1 миллиона приходится на Россию, откуда завезли 93,4 тысячи тонн.
Что касается пшеницы, в январе-марте в страну завезли зерно на сумму 13 миллионов долларов, 12,5 миллиона импорта составила Россия, откуда завезли 39,6 тысячи тонн.