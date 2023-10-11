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Посол Грузии в Израиле опроверг информацию об отмене авиарейсов
Посол Грузии в Израиле опроверг информацию об отмене авиарейсов
Накануне авиалинии Грузии и Израиля выполнили по два рейса 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T10:49+0400
2023-10-11T10:49+0400
2023-10-11T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сообщения об отмене авиарейсов из Израиля в Грузию являются дезинформацией, заявил грузинский посол Лаша Жвания, который призвал всех не сеять панику среди людей. По словам дипломата, на 11 и 12 октября назначены дополнительные авиарейсы, а в случае необходимости рейс добавят и на 13 октября. Накануне авиалинии Грузии и Израиля выполнили по два рейса.Дипломат также рассказал о ситуации в Израиле."Израиль контролирует практически всю территорию. Несмотря на это, все равно продолжались воздушные атаки, однако современное воздушное оснащение Израиля, которое называется "железный купол", отгоняло почти абсолютное большинство нападений", – отметил Жвания. "Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность, и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, израиль, палестина, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас
грузия, новости, израиль, палестина, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас
Посол Грузии в Израиле опроверг информацию об отмене авиарейсов
10:49 11.10.2023 (обновлено: 11:24 11.10.2023)
Накануне авиалинии Грузии и Израиля выполнили по два рейса
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Сообщения об отмене авиарейсов из Израиля в Грузию являются дезинформацией, заявил грузинский посол Лаша Жвания, который призвал всех не сеять панику среди людей.
По словам дипломата, на 11 и 12 октября назначены дополнительные авиарейсы, а в случае необходимости рейс добавят и на 13 октября.
"Информация о том, что якобы назначенные рейсы отменены, является ложью. Я призываю всех воздержаться от неточной информации, это вызывает панику среди наших граждан", – заявил Жвания.
Накануне авиалинии Грузии и Израиля выполнили по два рейса.
Дипломат также рассказал о ситуации в Израиле.
"Израиль контролирует практически всю территорию. Несмотря на это, все равно продолжались воздушные атаки, однако современное воздушное оснащение Израиля, которое называется "железный купол", отгоняло почти абсолютное большинство нападений", – отметил Жвания.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность, и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.