https://sputnik-georgia.ru/20231011/putin-popytki-zapada-izolirovat-rossiyu-provalilis-283203115.html

Путин: попытки Запада изолировать Россию провалились

Путин: попытки Запада изолировать Россию провалились

Большинство участников международного общения исходит из собственных национальных интересов, сказал президент России 11.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Попытки Запада изолировать Россию провалились, страну поддерживают за стремление к созданию многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Это само собой", – сказал Путин, отвечая на вопрос, считает ли он, что попытки Запада изолировать Россию провалились.При этом он отметил, что по сути глубина вопроса в другом. По его словам, никто не забыл, к примеру, в Африке колониальных времен. Президент России отметил, что Россия борется за создание более справедливого мироустройства. "И конечно, находит поддержку. Первое. И там никто не борется с Западом. Просто хотят выстроить отношения в мире на более справедливой основе", – заявил Путин.Он также отметил, что подавляющее большинство участников международного общения исходит из собственных национальных интересов и стремится скоординировать эти интересы с другими странами.Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер>>По словам Путина, никому не нравятся санкции так называемого коллективного Запада. "Это же давление, окрики постоянные "Нельзя!", "Не позволим!", "Имейте в виду". Кому это нравится? Да никому не нравится, все рассматривают это как атавизм, пережиток еще колониального мышления и эпохи Холодной войны", – сказал Путин.Именно поэтому, по словам Путина, все борются за более справедливый мир, а не потому, что Россия так хороша. Западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России после ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Как заявил Путин, это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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