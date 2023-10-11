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Спрос на квартиры в Тбилиси – данные о продажах в сентябре

Спрос на квартиры в Тбилиси – данные о продажах в сентябре

В июле спрос на квартиры в столице Грузии снизился на 7,2%, в августе – на 2,8%, а в сентябре – на -6,7% 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T18:34+0400

2023-10-11T18:34+0400

2023-10-11T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси продолжает падать – в сентябре 2023 года было продано 3,3 тысячи квартир, что на 6,7% меньше данных за август и на 21,5% меньше, чем в сентябре 2022 года, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.Сокращение продаж в июле аналитики связали с высоким спросом на квартиры в столице Грузии в предыдущий период. В сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года продажи упали на 8,2% на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками) и сократились на 29% на вторичном рынке (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). Аналитики связывают снижение продаж на вторичном рынке с окончанием периода покупки жилья с последующей сдачей в аренду, поскольку арендные ставки и доходность снизились. Почему подорожало строительство в Грузии?>>В сентябре продажи выросли только в районах Диди Дигоми и Чугурети, а в остальных районах снизились, при этом больше всего число проданной недвижимости сократилось в центральных районах. По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными – наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) и среднего/высокого класса ($801-1800 за кв. м). В сентябре 2023 года объем рынка жилой недвижимости в Тбилиси снизился на 2,1% в годовом исчислении и составил 235,7 млн долларов. Аналитики связали это в основном с ростом цен по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в сентябре 2023 года арендная плата за недвижимость увеличилась на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с начала 2023 года арендная плата снизилась на 1,6% в долларах США и на 2,7% в лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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