https://sputnik-georgia.ru/20231011/zastryavshie-v-izraile-grazhdane-gruzii-smogut-vernutsya-na-rodinu--mid-283199771.html

Застрявшие в Израиле граждане Грузии смогут вернуться на родину – МИД

Застрявшие в Израиле граждане Грузии смогут вернуться на родину – МИД

Посольство Грузии оказывает помощь своим гражданам в Израиле, подчеркнул министр 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Каждый гражданин Грузии, который хочет вернуться на родину из Израиля, сможет это сделать, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили журналистам. В Израиле, по официальным данным, проживает 120 тысяч граждан Грузии. Грузинская дипмиссия в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии необходимыми вещами и убежищем. По его словам, для правительства важна безопасность каждого гражданина. С этой целью посольство Грузии открыло несколько горячих линий, которые работают круглосуточно: +972526919092, +972528888513 и +972547386813. "Мы находимся на постоянной связи с нашими гражданами в Израиле, – заявил Дарчиашвили. Кроме того, посольство помогает гражданам связаться с авиакомпаниями, чтобы не было барьеров при покупке билетов. Ежедневно из Израиля в Грузию осуществляется 4-5 рейсов. "Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>Как отметил глава МИД, в Израиле остается группа детей из Грузии, которые прибыли туда на лечение. МИД пытается перевести их в другое безопасное место или вернуть на родину. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность, и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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