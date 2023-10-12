https://sputnik-georgia.ru/20231012/narodnye-primety-na-pokrov-bogoroditsy-2023-chto-nelzya-delat-283226228.html

Народные приметы на Покров Богородицы 2023: что нельзя делать?

Народные приметы на Покров Богородицы 2023: что нельзя делать?

Покров Пресвятой Богородицы православные отмечает 14 октября – верующие в праздник вспоминают чудесное явление Божьей Матери, которая защитила от врагов... 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T21:33+0400

2023-10-12T21:33+0400

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Что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы и какие приметы связаны с великим церковным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам на Покров Пресвятой Богородицы делать тяжелую физическую работу нельзя, поэтому крестьяне старались собрать урожай и подготовиться к долгой суровой зиме до наступления церковного праздника. На Покров Богородицы нельзя делать работу по дому – в церковный праздник лучше пойти в храм и попросить Богоматерь о помощи и защите. Люди верят, что на Покров будут услышаны все молитвы. Нельзя в праздник заниматься рукоделием, в том числе шить и штопать – это плохая примета, привлекающая в дом неприятности. Ругаться, сплетничать и обижать окружающих на Покров Богородицы нельзя – по приметам уладить конфликт и помириться будет трудно. По народным приметам устраивать на Покров Богородицы шумные застолья и напиваться нельзя – это привлечет в дом безденежье. На Покров Пресвятой Богородицы нельзя грустить, плакать и унывать – это плохая примета, можно проплакать весь год. Народные приметы По народным приметам на Покров Пресвятой Богородицы сжигали старую одежду, чтобы защитить семью от сглаза и болезни. В церковный праздник, по обычаю, пекли блины. По приметам, чем больше блинов испекут на Покров Богородицы, тем теплее будет в доме зимой. Покровом Богородицы считали девичьим праздником, поэтому связывали с ним много примет со сватовством и замужеством. По традиции девушки с утра шли в церковь, чтобы поставить свечку перед образом Пресвятой Богородицы и попросить Богоматерь даровать жениха. По народным приметам первой замуж выйдет та девушка, которая первой зажжет свечку. Снег, выпавший на Покров Богородицы, сулил благополучие молодоженам – есть примета, что чем больше выпадет снега, тем больше сыграют свадеб. По народным приметам молодые скоро поженятся, если познакомились на Покров Богородицы. Зима ожидается холодная, если на Покров Пресвятой Богородицы подует северный ветер, а если южный – это верная примета, что зимний сезон будет теплый. Хорошая примета, предсказывающая, что зима нескоро наступит, если первый снег выпадет до Покрова Пресвятой Богородицы. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230929/pokrov-bogoroditsy-2023-kakogo-chisla-prazdnik-po-tserkovnomu-kalendaryu-282799479.html

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