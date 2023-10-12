https://sputnik-georgia.ru/20231012/ne-match-a-sploshnoy-rekord---gruzinskie-futbolisty-razgromili-sbornuyu-tailanda-283227303.html

Не матч, а сплошной рекорд - грузинские футболисты разгромили сборную Таиланда

Не матч, а сплошной рекорд - грузинские футболисты разгромили сборную Таиланда

Микаутадзе стал автором "покера", забив четыре мяча в ворота соперника, один из них с 11-метрового 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T22:18+0400

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товарищеский матч

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в товарищеском матче в Тбилиси разгромила команду Таиланда с рекордным счетом 8:0 - столько грузинские футболисты еще никогда не забивали за одну игру. Счет в матче открыл Зурико Давиташвили на девятой минуте - 1:0. Спустя несколько минут свой дебютный мяч за сборную забил защитник Лука Лочошвили - 2:0. Еще один рекорд матча принадлежит нападающему французского "Меца" Георгию Микаутадзе. Форвард стал автором "покера", забив четыре мяча в ворота соперника, один из них с 11-метрового. Столько в одном матче за сборную еще не забивал ни один грузинский футболист. Грузинские футболисты готовятся к матчам со сборными Таиланда и Кипра >>Еще по одному голу на счету Зурико Давиташвили и Хвичи Кварацхелия. Примечательно, что сборная Таиланда к октябрю 2023 года занимает 113 место в рейтинге FIFA , в то время как Грузия на 79-м. В воскресенье 15 октября сборная Грузии на своем поле в рамках квалификации на Евро 2024 сыграет против команды Кипра. Начало матча в 17:00 по Тбилиси. Игра пройдет на стадионе имени легендарного Михаила Месхи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, таиланд, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч