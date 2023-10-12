https://sputnik-georgia.ru/20231012/ne-match-a-sploshnoy-rekord---gruzinskie-futbolisty-razgromili-sbornuyu-tailanda-283227303.html
Не матч, а сплошной рекорд - грузинские футболисты разгромили сборную Таиланда
Не матч, а сплошной рекорд - грузинские футболисты разгромили сборную Таиланда
Микаутадзе стал автором "покера", забив четыре мяча в ворота соперника, один из них с 11-метрового 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T22:18+0400
2023-10-12T22:18+0400
2023-10-12T22:22+0400
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таиланд
георгий микаутадзе
зурико давиташвили
хвича кварацхелия
футбол
сборная грузии по футболу
товарищеский матч
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в товарищеском матче в Тбилиси разгромила команду Таиланда с рекордным счетом 8:0 - столько грузинские футболисты еще никогда не забивали за одну игру. Счет в матче открыл Зурико Давиташвили на девятой минуте - 1:0. Спустя несколько минут свой дебютный мяч за сборную забил защитник Лука Лочошвили - 2:0. Еще один рекорд матча принадлежит нападающему французского "Меца" Георгию Микаутадзе. Форвард стал автором "покера", забив четыре мяча в ворота соперника, один из них с 11-метрового. Столько в одном матче за сборную еще не забивал ни один грузинский футболист. Грузинские футболисты готовятся к матчам со сборными Таиланда и Кипра >>Еще по одному голу на счету Зурико Давиташвили и Хвичи Кварацхелия. Примечательно, что сборная Таиланда к октябрю 2023 года занимает 113 место в рейтинге FIFA , в то время как Грузия на 79-м. В воскресенье 15 октября сборная Грузии на своем поле в рамках квалификации на Евро 2024 сыграет против команды Кипра. Начало матча в 17:00 по Тбилиси. Игра пройдет на стадионе имени легендарного Михаила Месхи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, таиланд, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч
грузия, спорт, новости, таиланд, георгий микаутадзе, зурико давиташвили, хвича кварацхелия, футбол, сборная грузии по футболу, товарищеский матч
Не матч, а сплошной рекорд - грузинские футболисты разгромили сборную Таиланда
22:18 12.10.2023 (обновлено: 22:22 12.10.2023)
Микаутадзе стал автором "покера", забив четыре мяча в ворота соперника, один из них с 11-метрового
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу в товарищеском матче в Тбилиси разгромила команду Таиланда с рекордным счетом 8:0 - столько грузинские футболисты еще никогда не забивали за одну игру.
Счет в матче открыл Зурико Давиташвили на девятой минуте - 1:0. Спустя несколько минут свой дебютный мяч за сборную забил защитник Лука Лочошвили - 2:0.
Еще один рекорд матча принадлежит нападающему французского "Меца" Георгию Микаутадзе. Форвард стал автором "покера", забив четыре мяча в ворота соперника, один из них с 11-метрового. Столько в одном матче за сборную еще не забивал ни один грузинский футболист.
Еще по одному голу на счету Зурико Давиташвили и Хвичи Кварацхелия.
Примечательно, что сборная Таиланда к октябрю 2023 года занимает 113 место в рейтинге FIFA , в то время как Грузия на 79-м.
В воскресенье 15 октября сборная Грузии на своем поле в рамках квалификации на Евро 2024 сыграет против команды Кипра. Начало матча в 17:00 по Тбилиси. Игра пройдет на стадионе имени легендарного Михаила Месхи.