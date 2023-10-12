https://sputnik-georgia.ru/20231012/nezavisimyy-deputat-obyasnil-pochemu-ne-budet-golosovat-za-impichment-prezidenta-gruzii-283221060.html
Независимый депутат объяснил, почему не будет голосовать за импичмент президента Грузии
Независимый депутат объяснил, почему не будет голосовать за импичмент президента Грузии
После выборов 2018 года объединенная оппозиция заявила, что в Грузии второй тур выборов не состоялся, заявил депутат 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T16:52+0400
2023-10-12T16:52+0400
2023-10-12T16:52+0400
грузия
новости
политика
григол вашадзе
саломе зурабишвили
единое национальное движение
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
импичмент
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Так как у Грузии нет президента, то и не существует самого объекта импичмента, заявил независимый депутат парламента, бывший председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. По словам депутат, после выборов 2018 года объединенная оппозиция заявила, что в Грузии второй тур выборов не состоялся. "В 2018 году объединенная оппозиция "Сила в единстве" выступила с заявлением о том, что в Грузии не состоялся второй тур президентских выборов, была проведена бюрократически-криминальная операция, в результате которой в офис внесли Саломе Зурабишвили", - заявил Вашадзе. "Грузинская мечта" допускает импичмент президента в результате голосования – депутат >>В первом туре президентских выборов, 28 октября, приняло участие рекордное количество кандидатов - 25 человек. Во второй тур, 28 ноября, прошли член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Победу в итоге одержала Зурабишвили (59,52%). Зурабишвили стала первой женщиной-президентом на Южном Кавказе. Импичмент президента Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила ли Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Премьер Грузии объяснил коллегам на Западе причины процедуры импичмента президента >>Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, григол вашадзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
грузия, новости, политика, григол вашадзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
Независимый депутат объяснил, почему не будет голосовать за импичмент президента Грузии
После выборов 2018 года объединенная оппозиция заявила, что в Грузии второй тур выборов не состоялся, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Так как у Грузии нет президента, то и не существует самого объекта импичмента, заявил независимый депутат парламента, бывший председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.
Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
"У граждан Грузии нет президента, и мы не имеем перед ним ни правовых, ни моральных или политических обязательств. Для меня это заявление актуально и сегодня, и я не смогу участвовать в импичменте, потому что нет объекта импичмента", - заявил Вашадзе журналистам..
По словам депутат, после выборов 2018 года объединенная оппозиция заявила, что в Грузии второй тур выборов не состоялся.
"В 2018 году объединенная оппозиция "Сила в единстве" выступила с заявлением о том, что в Грузии не состоялся второй тур президентских выборов, была проведена бюрократически-криминальная операция, в результате которой в офис внесли Саломе Зурабишвили", - заявил Вашадзе.
В первом туре президентских выборов, 28 октября, приняло участие рекордное количество кандидатов - 25 человек. Во второй тур, 28 ноября, прошли член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Победу в итоге одержала Зурабишвили (59,52%).
Зурабишвили стала первой женщиной-президентом на Южном Кавказе.
Импичмент президента
Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила ли Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.
Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.