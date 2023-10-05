https://sputnik-georgia.ru/20231005/premer-gruzii-obyasnil-kollegam-na-zapade-prichiny-protsedury-impichmenta-prezidenta-283006561.html

Премьер Грузии объяснил коллегам на Западе причины процедуры импичмента президента

Премьер Грузии объяснил коллегам на Западе причины процедуры импичмента президента

Президент Грузии опустилась до уровня "радикальной оппозиции", заявил Гарибашвили 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T22:53+0400

2023-10-05T22:53+0400

2023-10-05T23:43+0400

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили целенаправленно нарушая Конституцию не оставила правящей команде другого выхода кроме как запустить процедуру импичмента, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили журналистам в Гранаде в ходе саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила ли Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. По его словам, со стороны Зурабишвили имела место "целенаправленная провокация". "Я называю это провокацией. Тем более в такой обстановке, когда страна ждет статуса. Неужели сейчас было время идти на такого типа негодную провокацию?" – заявил Гарибашвили.Зурабишвили, как подчеркнул премьер, знала, что властям придется отреагировать на ее действия. "Мы были вынуждены дать правовую оценку этому ее действию, ее прямому, демонстративному действию. Я объяснил это нашим европейским коллегам. Естественно, они понимают это. Понимают, что это чисто правовой вопрос. Но также говорят, что это некрасиво. Естественно, это портит восприятия", – сказал Гарибашвили.Гарибашвили рассказал главе ЕК о том, что сделала Грузия на пути в Евросоюз>>По его словам, президент вместо того, чтобы выразить готовность поддержать власти в работе над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, опустилась до уровня оппозиции. Отношения между президентом и правящей партией накалились до предела после выступления Зурабишвили в парламенте 31 марта. Глава государства с парламентской трибуны заявила, что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса страны-кандидата и что сегодня рекомендации ЕС выполняются лишь формально.Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер>>Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.По словам премьер-министра Грузии, власти потеряли доверие к Зурабишивили. "В стране никто не стоит выше закона – ни президент, ни премьер-министр, ни парламент и никто другой. Потеряно доверие. Мы не смогли бы отправить оппозиционера со своим мандатом и со своими полномочиями в Европу", – сказал Гарибашвили.При этом он добавил, что если президент осознает сколько проблем нужно решать Грузии и поддержит власти в процессе евроинтеграции, он будет лишь благодарен и поприветствует ее усилия в этом направлении. Лидер "Грузинской мечты" обвинил президента в союзе с "радикалами">>Что касается разбирательства в Конституционном суде, депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент предста­вляет Гру­зию во вне­шних отно­ше­ниях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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