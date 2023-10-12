https://sputnik-georgia.ru/20231012/novyy-posol-ssha-pribyla-v-gruziyu--reaktsiya-pravyaschey-partii-283214760.html

Новый посол США прибыла в Грузию – реакция правящей партии

Новый посол США прибыла в Грузию – реакция правящей партии

Тбилиси надеется на плодотворное сотрудничество с новым американским дипломатом 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T13:42+0400

2023-10-12T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Отношения между Грузией и США имеют стратегическое значение, поэтому в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" есть позитивное желание и ожидания сотрудничества с новым послом США Робин Данниган, заявил депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе. Новый посол США в Грузии Робин Данниган, которая заменила на этой должности Келли Дегнан, прибыла в Грузию в четверг.Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла в Грузии в конце июля 2023 года. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. Иванишвили обвинили в создании "банды Аль Капоне" - скандал в Грузии набирает обороты>>С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года. Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово. Скандалы в Грузии Дипломатическая деятельность Дегнан в Грузии связана не с одним скандалом. Большинство из них связаны с новым общественным движением "Сила народа", которое появилось в августе 2022 года. Новое общественное движение было укомплектовано из бывших депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили. "Сила народа" начало свою деятельность с критических писем и заявлений в адрес посла США. Первое громкое обвинение было сделано еще до официального появления движения в июле 2022 года о якобы давлении на основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзину Иванишвили со стороны Келли Дегнан. По словам лидеров "Силы народа", после начала конфликта на Украине посол встречалась с Иванишвили и требовала от него, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Дегнан обвинения опровергла и заявила, что с Иванишвили она давно не встречалась. Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США >>В ответ основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили прервал долгое молчание. Он подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала событий на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы. Вскоре после этого в адрес Дегнан прозвучали новые обвинения – на этот раз в давлении на судью Лашу Чхартишвили, который вынес обвинительный приговор гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. Последний скандал, связанный с Дегнан, касается ее интервью иностранному СМИ, где посол затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии. По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает. Заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, украина, австрия, келли дегнан, бидзина иванишвили, джо байден, грузинская мечта - демократическая грузия