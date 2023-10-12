https://sputnik-georgia.ru/20231012/sygray-s-korolevoy-shakhmat---novyy-proekt-legendarnoy-nony-gaprindashvili-283225322.html

"Сыграй с королевой шахмат" – новый проект легендарной Ноны Гаприндашвили

"Сыграй с королевой шахмат" – новый проект легендарной Ноны Гаприндашвили

Мировое турне "Сыграй с шахматной королевой" стартует с поездки в Палермо 31 октября 12.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка, первая женщина-гроссмейстер Нона Гаприндашвили в рамках нового проекта " Сыграй с королевой шахмат" отправится в турне по городам Европы, сообщает Первый канал. Презентация проекта состоялась во Дворце шахмат в Тбилиси. Среди гостей церемонии, которым показали документальный фильм о гроссмейстере, была президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства наградила Гаприндашвили орденом Царицы Тамар. Государственная награда Грузии была учреждена решением Парламента в 2009 году для награждения исключительно представительниц женского пола за выдающиеся заслуги перед народом и отечеством. Мировое турне "Сыграй с шахматной королевой" стартует с поездки в Палермо 31 октября. На презентации проекта 82-летней Гаприндашвили присутствовали дипломаты разных стран. Гаприндашвили сыграла несколько партий с гостями мероприятия. Нона Гаприндашвили родилась 3 мая 1941 года в городе Зугдиди в Западной Грузии. Легендарной Ноне Гаприндашвили 82: топ-5 интересных фактов о шахматистке >>В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии, а дальше начался ее мировой взлет. В 1978 году она вошла в историю шахмат, став первой женщиной-гроссмейстером. Нона Гаприндашвили до сих пор продолжает играть в шахматы. В 2022 году легендарная грузинская шахматистка в восьмой раз выиграла чемпионат мира среди ветеранов в возрастной категории старше 65 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, нона гаприндашвили, саломе зурабишвили , царица тамар, шахматы, спорт