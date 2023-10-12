https://sputnik-georgia.ru/20231012/v-gruziyu-iz-izrailya-priekhali-bolee-3-tysyach-chelovek-283207449.html
В Грузию из Израиля приехали более 3 тысяч человек
В Грузию из Израиля приехали более 3 тысяч человек
Число погибших в ходе боевых действий жителей Израиля превысило 1,2 тысячи человек, а в секторе Газа – 1,1 тысячи 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T09:01+0400
2023-10-12T09:01+0400
2023-10-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Более 3 тысяч человек прибыли в Грузию из Израиля, который находится в состоянии войны, в период с 8 октября, заявил грузинский посол Лаша Жвания в эфире телеканала "Рустави 2". Рейсами Тель-Авив – Батуми, Тель-Авив – Кутаиси и Тель-Авив – Тбилиси прибыли как граждане Грузии, так и граждане Израиля и обладатели двойного гражданства. Рейсов было недостаточно, поэтому на среду и четверг были назначены дополнительные. Билеты были раскуплены за 20 минут. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1,1 тысячи."Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, израиль, палестина, лаша жвания, биньямин нетаньяху, georgian airways, хамас
грузия, новости, политика, израиль, палестина, лаша жвания, биньямин нетаньяху, georgian airways, хамас
В Грузию из Израиля приехали более 3 тысяч человек
Число погибших в ходе боевых действий жителей Израиля превысило 1,2 тысячи человек, а в секторе Газа – 1,1 тысячи
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Более 3 тысяч человек прибыли в Грузию из Израиля, который находится в состоянии войны, в период с 8 октября, заявил грузинский посол Лаша Жвания в эфире телеканала "Рустави 2".
Рейсами Тель-Авив – Батуми, Тель-Авив – Кутаиси и Тель-Авив – Тбилиси прибыли как граждане Грузии, так и граждане Израиля и обладатели двойного гражданства. Рейсов было недостаточно, поэтому на среду и четверг были назначены дополнительные. Билеты были раскуплены за 20 минут.
"Мы работаем с Georgian Airways над тем, чтобы в последующие дни еще добавились рейсы, возможно, 13-15 октября. Такие рейсы будут осуществляться до тех пор, пока будет спрос со стороны желающих отправиться из Израиля в Грузию. Естественно, акцент делается на наших граждан", – сказал Жвания.
По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1,1 тысячи.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.