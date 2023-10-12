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В Грузию из Израиля приехали более 3 тысяч человек

В Грузию из Израиля приехали более 3 тысяч человек

Число погибших в ходе боевых действий жителей Израиля превысило 1,2 тысячи человек, а в секторе Газа – 1,1 тысячи 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T09:01+0400

2023-10-12T09:01+0400

2023-10-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Более 3 тысяч человек прибыли в Грузию из Израиля, который находится в состоянии войны, в период с 8 октября, заявил грузинский посол Лаша Жвания в эфире телеканала "Рустави 2". Рейсами Тель-Авив – Батуми, Тель-Авив – Кутаиси и Тель-Авив – Тбилиси прибыли как граждане Грузии, так и граждане Израиля и обладатели двойного гражданства. Рейсов было недостаточно, поэтому на среду и четверг были назначены дополнительные. Билеты были раскуплены за 20 минут. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 1,1 тысячи."Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, израиль, палестина, лаша жвания, биньямин нетаньяху, georgian airways, хамас