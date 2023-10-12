https://sputnik-georgia.ru/20231012/vitse-spiker-parlamenta-raskryl-plany-oppozitsii-gruzii-283226840.html
Вице-спикер парламента раскрыл планы оппозиции Грузии
Вице-спикер парламента раскрыл планы оппозиции Грузии
Единственная цель отдельных политических групп, чтобы Грузия не получила статус кандидата, и на основе этого вызвать волнение и дестабилизацию, заявил... 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T21:59+0400
2023-10-12T21:59+0400
2023-10-12T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Политические группы, критикующие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не хотят получения Грузией статуса кандидата, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Визит Виктора Орбана вызвал критику оппозиции, которые посчитали, что то, что Орбан ограничился лишь посещением Тбилиси и Телави, означает неуважение к территориальной целостности Грузии. Орбан прибыл в Грузию с официальным визитом 10 октября. В рамках визита 11 октября состоялась его встреча с Гарибашвили. Кроме того, 12 октября прошло заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии и подписан меморандум о сотрудничестве. Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Грузия особенно заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер Венгрии >>Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, венгрия, телави, виктор орбан, арчил талаквадзе, еврокомиссия, сгб, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, венгрия, телави, виктор орбан, арчил талаквадзе, еврокомиссия, сгб, грузия - евросоюз
Вице-спикер парламента раскрыл планы оппозиции Грузии
21:59 12.10.2023 (обновлено: 22:20 12.10.2023)
Единственная цель отдельных политических групп, чтобы Грузия не получила статус кандидата, и на основе этого вызвать волнение и дестабилизацию, заявил вице-спикер
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Политические группы, критикующие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не хотят получения Грузией статуса кандидата, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Визит Виктора Орбана вызвал критику оппозиции, которые посчитали, что то, что Орбан ограничился лишь посещением Тбилиси и Телави, означает неуважение к территориальной целостности Грузии.
"Эти люди не хотят, чтобы страны ЕС поддержали предоставление Грузии статуса. Их единственная цель, чтобы Грузия не получила статуса кандидата, и на основе этого вызвать волнение и дестабилизацию, и в обход выборов попытаться вернуться к власти. Другого объяснения быть не может, когда государство-член Евросоюза поддерживает вас в предоставлении статуса, а вы в ответ делаете критические заявления", – сказал Талаквадзе.
Орбан прибыл в Грузию с официальным визитом 10 октября. В рамках визита 11 октября состоялась его встреча с Гарибашвили. Кроме того, 12 октября прошло заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии и подписан меморандум о сотрудничестве.
Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.