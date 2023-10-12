https://sputnik-georgia.ru/20231012/gruziya-osobenno-zasluzhivaet-statusa-kandidata-v-es--premer-vengrii-283224394.html

Грузия особенно заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер Венгрии

Грузия особенно заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер Венгрии

У ЕС есть интересы связаться с Кавказским регионом, лучшим решением является связаться через Грузию, считает Орбан 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T19:07+0400

2023-10-12T19:07+0400

2023-10-12T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Грузии должна быть предоставлена возможность сблизиться с Европой – это страна, которая особенно заслуживает предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Премьер Венгрии напомнил, как страны Центральной и Восточной Европы вступали в ЕС и создавали конкурентоспособность Евросоюза. По его словам, если бы Венгрия не присоединилась в тот период, темпы экономического роста ЕС потерпели бы неудачу. "ЕС нужен такой динамизм, такая энергия, люди, которые хотят работать, быть креативными, у которых есть амбиции. Если Европа не примет таких людей, когда придет время, в конечном счете ЕС заплатит за это цену, потеряв свою конкурентоспособность. Уважаемые дамы и господа, в этом контексте Грузия является страной, которая особенно заслуживает этого статуса", – заявил Орбан. Как отметил премьер Венгрии, экономические показатели, которые есть у Грузии, высокие. Кто чей друг? Гарибашвили оценил приезд Орбана в Грузию "в критическое время" >>"Я верю, что у ЕС есть интересы связаться с Кавказским регионом, лучшим решением является связаться через Грузию, и поэтому мы очень разочарованы и рассержены тем, что Грузия не получила статус кандидата, в то время как получили страны, которые сильно отстают с точки зрения развития", – заявил Орбан. По его словам, ЕС должны принять решение в связи с тем, рассматривают ли они расширение, как политический процесс. "Если же это процесс, основанный на заслугах, то совершенно несправедливо по отношению к вашей стране то, что произошло, и это должно быть исправлено как можно скорее. ЕС должен осознать, что мы не можем модернизировать европейскую энергетическую систему, европейскую экономику без тесного сотрудничества с вашей страной", – заявил Орбан. Вот почему, по словам Орбана, программа инфраструктурного сотрудничества Азербайджана, Грузии, Румынии, Венгрии – "Зеленый коридор" жизненно важен для ЕС. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Визит Орбана в Тбилиси подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии - глава МИД>>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, венгрия, виктор орбан, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз