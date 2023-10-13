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ООН требует отменить приказ Израиля о перемещении жителей Газы в южную часть
ООН требует отменить приказ Израиля о перемещении жителей Газы в южную часть
Такие действия могут иметь катастрофические последствия, опасаются в ООН 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Израиль потребовал от палестинцев, находящихся на севере сектора Газа, переместиться в течение 24 часов в его южную часть, а в ООН призвали отменить это предписание, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, речь идет о примерно 1,1 миллиона человек.Как заявил Дюжаррик, "ООН решительно призывает отменить такой приказ, если он будет подтвержден, во избежание превращения того, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию"."Сделаем все, что в наших силах" – Каладзе выразил поддержку Израилю>>Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, израиль, оон, хамас
в мире, новости, израиль, оон, хамас
ООН требует отменить приказ Израиля о перемещении жителей Газы в южную часть
13:03 13.10.2023 (обновлено: 13:20 13.10.2023)
Такие действия могут иметь катастрофические последствия, опасаются в ООН
ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Израиль потребовал от палестинцев, находящихся на севере сектора Газа, переместиться в течение 24 часов в его южную часть, а в ООН призвали отменить это предписание, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, речь идет о примерно 1,1 миллиона человек.
"Тот же приказ распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники. ООН считает, что такое передвижение невозможно без разрушительных гуманитарных последствий", – отметил он.
Как заявил Дюжаррик, "ООН решительно призывает отменить такой приказ, если он будет подтвержден, во избежание превращения того, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.